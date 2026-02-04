Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump
Tras el pacto entre Petro y Trump, el grupo armado calificó la decisión de "atentado contra la buena fe" de las conversaciones de paz y suspende su participación en la mesa de negociaciones.
El Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, suspendió las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. La decisión se produce luego de que el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaran priorizar un ataque conjunto contra los líderes de la organización criminal.
El martes, en la Casa Blanca, Petro y Trump pactaron fortalecer las operaciones militares e inteligencia para neutralizar a tres mandos criminales colombianos. En respuesta, el grupo armado emitió un comunicado en la red social X, en el que calificó la acción de “atentado contra la buena fe” de los compromisos de paz alcanzados en Doha.
“Nos levantamos provisionalmente de la mesa de negociaciones mientras consultamos”, afirmó el Clan, y criticó a Petro por “anteponer sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”.
“Anteponer sus intereses personales"
Según AFP, miembros del gobierno confirmaron que la cuenta que publicó el mensaje pertenece al Ejército Gaitanista de Colombia. Este mismo grupo había comenzó negociació con el gobierno en septiembre en Catar, con miras a un desarme a cambio de beneficios legales. Ambas partes lograron algunos acuerdos, como la desescalada del conflicto en poblaciones del noroeste del país.
Combate contra Chiquito Malo e Iván Mordisco
Colombia y Estados Unidos acordaron priorizar una nueva ofensiva contra los principales cabecillas de organizaciones armadas ilegales, tras una decisión conjunta entre Petro y Trump, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
La estrategia se enfocará en el combate a alias Chiquito Malo, quien asumió el liderazgo del Clan luego de la captura de alias Otoniel en octubre de 2021 y su posterior extradición a Estados Unidos. A esta línea de acción se suma el fortalecimiento de la persecución contra Iván Mordisco, jefe de la principal disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016, así como contra Pablito, uno de los hombres fuertes del ELN.