La medida de Petro se implementará a partir del 20 de julio de 2026, cuando los nuevos parlamentarios asuman sus cargos. Foto: AFP.

El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido reducir los salarios de los congresistas, eliminando la millonaria prima de servicio que recibían cada mes. Esta medida se implementará a partir del 20 de julio de 2026, cuando los nuevos parlamentarios asuman sus cargos. De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno, esta eliminación representa una disminución de entre 12 y 16 millones de pesos en los sueldos de senadores y representantes a la Cámara. Con esto, el Gobierno deroga el decreto 2170 de 2013, aprobado por el expresidente Juan Manuel Santos.

La medida fue respaldada por diversos sectores de la opinión pública, quienes desde hace tiempo han criticado los altos salarios de los congresistas colombianos, mucho mayores que los de otros países de América Latina. La reducción se enmarca dentro de un proceso más amplio de ajuste fiscal y búsqueda de eficiencia en el gasto público.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la eliminación de la prima forma parte de una estrategia para reducir los costos de funcionamiento del Estado, aunque los ahorros no superarán los 4.500 millones de pesos mensuales, aproximadamente 1,2 millones de dólares. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida como un "acto de justicia social".

Una remuneración “desproporcionada”

El texto del decreto revela que la remuneración actual de los congresistas es “desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”, lo que obstaculiza el cierre de las brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, la medida subraya la necesidad de implementar políticas de austeridad para reorientar el gasto público sin afectar a los ciudadanos.

El movimiento por parte del Gobierno de Petro llega después de que el Congreso bloqueó más de 20 iniciativas que buscaban reducir los salarios de los legisladores.

Presidente del Congreso califica decisión como “castigo político”

Por su parte, el presidente del Congreso, Lidio García, calificó la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas como un “castigo político” de Petro. Además, rechazó que la eliminación de la prima sea parte de una política de austeridad y lo consideró una represalia contra un órgano legislativo que actuó con independencia frente al Ejecutivo.

García, en declaraciones a través de su perfil en X, destacó que el presidente nunca mostró inconformidad con la prima mientras fue parte del Congreso. “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”, aseguró.