El exministro António José Seguro se consagró como el nuevo presidente de Portugal, convirtiéndose en el político más votado en la historia de la democracia lusa. Con 3,4 millones de votos, que representan el 66,14% del electorado, su victoria frente al ultraderechista André Ventura, líder de Chega, fue rotunda. Con este resultado, Marcelo Rebelo de Sousa dejará el cargo tras diez años

Seguro quedó al margen después de perder las primarias del Partido Socialista en 2014 ante António Costa, actual líder del Consejo Europeo. Sin embargo, a sus 64 años, el originario de Penamacor, una localidad en el interior del país, logró un regreso triunfal. Este logro también marca un retorno simbólico para los socialistas, quienes, tras quedar en tercer lugar en las legislativas, recuperan el Palacio de Belém 20 años después de la salida de Jorge Sampaio.

TE RECOMENDAMOS PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El regreso del socialismo

El ahora mandatario consiguió romper récords históricos, superando a expresidentes como António Ramalho Eanes y Mário Soares. Con su mensaje moderado y conciliador, alcanzó el respaldo de sectores de derecha y de izquierda, logrando incluso el triunfo en todas las regiones y distritos de la nación, salvo en las zonas con mayor concentración de ciudadanos en el exterior.

Su discurso institucional caló hondo en una sociedad marcada por las tensiones políticas y el ascenso de la ultraderecha, al mismo tiempo que aseguró una legitimidad sin precedentes en las últimas décadas.

Firmeza en el accionar presidencial

Tras recibir la confianza de los votantes, el socialista se dirigió a ellos. En su alocución, señaló que "los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia", destacando la relevancia de la participación ciudadana y el fortalecimiento del sistema democrático.

Aceptó el cargo con “mucha humildad, enorme emoción y la confianza que me acaban de confiar ser presidente de la república”, aseguró desde el auditorio de Caldas da Rainha.

A pesar de haberse considerado un candidato residual al principio de la campaña, logró una victoria arrolladora. El resultado también refleja un giro significativo en la política portuguesa, con una derecha moderada que se une a los socialistas para hacer frente al desafío de una ultraderecha que quedó lejos de alcanzar el primer puesto.

Una oposición promete volver

Ventura no tardó en asumir su fracaso ante los medios. “Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones”, declaró, aunque resaltó el ascenso de su partido, que considera ahora como el referente de la derecha en Portugal. Expresó, además, su convencimiento de que Chega gobernará “pronto” en el país, a pesar de su derrota en esta ocasión.

A pesar de las diferencias ideológicas, Seguro extendió su mano hacia el opositor y a sus seguidores, invitándolos a dejar atrás la confrontación y a trabajar juntos por un territorio "más desarrollado y más justo”. De este modo, en su discurso inaugural, dejó clara su voluntad de fomentar la colaboración, poniendo por encima de todo el bienestar de la nación y la cohesión social.