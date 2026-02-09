HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko reaparece y sigue el festín de la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ser el político más votado en la historia lusa

El nuevo mandatario logró un inaudito 66,14% de los votos en las elecciones, marcando un regreso triunfal al Palacio de Belém.

El ahora mandatario consiguió romper récords históricos, superando a expresidentes como António Ramalho Eanes y Mário Soares. Foto: AFP.
El ahora mandatario consiguió romper récords históricos, superando a expresidentes como António Ramalho Eanes y Mário Soares. Foto: AFP.

El exministro António José Seguro se consagró como el nuevo presidente de Portugal, convirtiéndose en el político más votado en la historia de la democracia lusa. Con 3,4 millones de votos, que representan el 66,14% del electorado, su victoria frente al ultraderechista André Ventura, líder de Chega, fue rotunda. Con este resultado, Marcelo Rebelo de Sousa dejará el cargo tras diez años

Seguro quedó al margen después de perder las primarias del Partido Socialista en 2014 ante António Costa, actual líder del Consejo Europeo. Sin embargo, a sus 64 años, el originario de Penamacor, una localidad en el interior del país, logró un regreso triunfal. Este logro también marca un retorno simbólico para los socialistas, quienes, tras quedar en tercer lugar en las legislativas, recuperan el Palacio de Belém 20 años después de la salida de Jorge Sampaio.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Irán evalúa frenar negociaciones con EE. UU. y pone en duda su "seriedad y preparación"

lr.pe

El regreso del socialismo

El ahora mandatario consiguió romper récords históricos, superando a expresidentes como António Ramalho Eanes y Mário Soares. Con su mensaje moderado y conciliador, alcanzó el respaldo de sectores de derecha y de izquierda, logrando incluso el triunfo en todas las regiones y distritos de la nación, salvo en las zonas con mayor concentración de ciudadanos en el exterior.

Su discurso institucional caló hondo en una sociedad marcada por las tensiones políticas y el ascenso de la ultraderecha, al mismo tiempo que aseguró una legitimidad sin precedentes en las últimas décadas.

Firmeza en el accionar presidencial

Tras recibir la confianza de los votantes, el socialista se dirigió a ellos. En su alocución, señaló que "los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia", destacando la relevancia de la participación ciudadana y el fortalecimiento del sistema democrático.

Aceptó el cargo con “mucha humildad, enorme emoción y la confianza que me acaban de confiar ser presidente de la república”, aseguró desde el auditorio de Caldas da Rainha.

A pesar de haberse considerado un candidato residual al principio de la campaña, logró una victoria arrolladora. El resultado también refleja un giro significativo en la política portuguesa, con una derecha moderada que se une a los socialistas para hacer frente al desafío de una ultraderecha que quedó lejos de alcanzar el primer puesto.

Una oposición promete volver

Ventura no tardó en asumir su fracaso ante los medios. “Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones”, declaró, aunque resaltó el ascenso de su partido, que considera ahora como el referente de la derecha en Portugal. Expresó, además, su convencimiento de que Chega gobernará “pronto” en el país, a pesar de su derrota en esta ocasión.

A pesar de las diferencias ideológicas, Seguro extendió su mano hacia el opositor y a sus seguidores, invitándolos a dejar atrás la confrontación y a trabajar juntos por un territorio "más desarrollado y más justo”. De este modo, en su discurso inaugural, dejó clara su voluntad de fomentar la colaboración, poniendo por encima de todo el bienestar de la nación y la cohesión social.

Notas relacionadas
Tormenta Kristin en Portugal deja cinco muertos y cerca de medio millón de personas sin electricidad

Tormenta Kristin en Portugal deja cinco muertos y cerca de medio millón de personas sin electricidad

LEER MÁS
Portugal intercepta narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico central: cuatro fueron arrestadas

Portugal intercepta narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico central: cuatro fueron arrestadas

LEER MÁS
Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

LEER MÁS
Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

LEER MÁS
Régimen chavista revoca excarcelación a opositor Juan Pablo Guanipa horas después de ser liberado

Régimen chavista revoca excarcelación a opositor Juan Pablo Guanipa horas después de ser liberado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ser el político más votado en la historia lusa

Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

Ositrán pierde poder para regular operaciones del megapuerto de Chancay

Mundo

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

Ni Brasil ni Argentina: China potencia a este país de América Latina para liderar su mayor expansión tecnológica y desplazar a EE. UU.

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí pasó la semana encerrado en Palacio y sostenido por congresistas fujimoristas que buscan reelección

Fuerza Popular destinó más de S/30 mil a canal de su afiliado que postula a la Cámara de Diputados

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025