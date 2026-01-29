HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Tormenta Kristin en Portugal deja cinco muertos y cerca de medio millón de personas sin electricidad

Con vientos de hasta 150 km/h, Kristin provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en diversas localidades de Portugal. Se reportaron cerca de 1,500 incidentes en poco tiempo.

Tormenta Kristin dejó 5 muertos y cerca de medio millón de personas sin luz en Portugal.
Tormenta Kristin dejó 5 muertos y cerca de medio millón de personas sin luz en Portugal. | AFP

La tormenta Kristin, que golpeó Portugal con intensas lluvias y vientos fuertes en la madrugada del miércoles, dejó al menos cinco muertos. Además, casi medio millón de personas seguían sin suministro eléctrico el jueves, según un reporte actualizado de las autoridades. Debido a la gravedad de la situación, el gobierno se vio obligado a declarar el estado de calamidad en "las zonas más afectadas por el temporal".

El número de víctimas fatales fue confirmado por un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anpec) a la agencia AFP. Un día antes, esa misma institución había informado de cuatro muertes. Por otro lado, E-redes, la empresa encargada de la distribución de electricidad, indicó que alrededor de 450,000 personas no tenían energía, principalmente en la zona central del país.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: María Corina Machado exhorta que Venezuela alcance una "transición real" tras reunión en EE. UU.

lr.pe

Tormenta Kristin arrasa en Portugal

La tormenta Kristin dejó lluvias intensas y vientos con rachas de hasta 150 km/h, lo que causó caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los equipos de emergencia respondieron a cerca de 1.500 incidentes entre las 00:00 y las 08:00 horas (hora local). El gobierno de Portugal describió el evento como un "fenómeno climático extremo" que ocasionó graves daños en diversas zonas del país.

Desde las primeras horas del miércoles, hasta 850.000 hogares e instituciones quedaron sin electricidad. Varios municipios optaron por suspender las clases, y muchas escuelas seguían cerradas este jueves.

PUEDES VER: La UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista tras la represión en las protestas

lr.pe

Gobierno portugués actúa ante la emergencia

El Gabinete del primer ministro conservador, Luis Montenegro, informó en un breve comunicado que el Consejo de Ministros, que aún se encuentra reunido en la residencia oficial del jefe de Gobierno, ha decidido declarar el estado de calamidad. Sin embargo, aún no se han detallado las localidades que se verán afectadas por esta medida.

Además, se anunció que Montenegro visitará este jueves "las zonas afectadas en los distritos de Leiria y Coimbra", dos regiones costeras al norte de Lisboa. Aún permanecen cerradas varias escuelas y hay carreteras bloqueadas debido a los daños causados por la tormenta Kristin, que ha provocado el desalojo de decenas de personas.

PUEDES VER: Rusia confirma haber matado a 5 brasileños que luchaban como mercenarios en las filas ucranianas en la guerra entre Moscú y Kiev

lr.pe

Desastre natural continúa afectando a la población

Ricardo Costa, subcomandante regional de los Bomberos en la zona de Leiría, explicó que "los vecinos piden ayuda, porque sigue lloviendo". Aunque la lluvia no sea muy fuerte, añadió, "está causando muchos daños en las viviendas".

La tormenta Kristin continuó su avance hacia el este y llegó a España en la mañana del miércoles. Esto provocó intensas nevadas en Madrid, lo que llevó a las autoridades a solicitar a la población que evite "viajar sin necesidad".

Por su parte, el primer ministro Montenegro decidió cancelar su agenda internacional para los próximos días, que incluía viajes a Andorra y Croacia.

Notas relacionadas
El país de América Latina que fortalece su imagen militar y exportó sus propios aviones de combate a Europa

El país de América Latina que fortalece su imagen militar y exportó sus propios aviones de combate a Europa

LEER MÁS
Portugal intercepta narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico central: cuatro fueron arrestadas

Portugal intercepta narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico central: cuatro fueron arrestadas

LEER MÁS
Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Marco Rubio apuesta por la transición en Venezuela y revela que el régimen era la "base de operaciones" de enemigos

Marco Rubio apuesta por la transición en Venezuela y revela que el régimen era la "base de operaciones" de enemigos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Mundo

Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Emiratos Árabes convierte a este país de América Latina en su principal exportador de carnes: deja fuera a Brasil y Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025