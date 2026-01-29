Tormenta Kristin dejó 5 muertos y cerca de medio millón de personas sin luz en Portugal. | AFP

Tormenta Kristin dejó 5 muertos y cerca de medio millón de personas sin luz en Portugal. | AFP

La tormenta Kristin, que golpeó Portugal con intensas lluvias y vientos fuertes en la madrugada del miércoles, dejó al menos cinco muertos. Además, casi medio millón de personas seguían sin suministro eléctrico el jueves, según un reporte actualizado de las autoridades. Debido a la gravedad de la situación, el gobierno se vio obligado a declarar el estado de calamidad en "las zonas más afectadas por el temporal".

El número de víctimas fatales fue confirmado por un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anpec) a la agencia AFP. Un día antes, esa misma institución había informado de cuatro muertes. Por otro lado, E-redes, la empresa encargada de la distribución de electricidad, indicó que alrededor de 450,000 personas no tenían energía, principalmente en la zona central del país.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Tormenta Kristin arrasa en Portugal

La tormenta Kristin dejó lluvias intensas y vientos con rachas de hasta 150 km/h, lo que causó caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los equipos de emergencia respondieron a cerca de 1.500 incidentes entre las 00:00 y las 08:00 horas (hora local). El gobierno de Portugal describió el evento como un "fenómeno climático extremo" que ocasionó graves daños en diversas zonas del país.

Desde las primeras horas del miércoles, hasta 850.000 hogares e instituciones quedaron sin electricidad. Varios municipios optaron por suspender las clases, y muchas escuelas seguían cerradas este jueves.

PUEDES VER: La UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista tras la represión en las protestas

Gobierno portugués actúa ante la emergencia

El Gabinete del primer ministro conservador, Luis Montenegro, informó en un breve comunicado que el Consejo de Ministros, que aún se encuentra reunido en la residencia oficial del jefe de Gobierno, ha decidido declarar el estado de calamidad. Sin embargo, aún no se han detallado las localidades que se verán afectadas por esta medida.

Además, se anunció que Montenegro visitará este jueves "las zonas afectadas en los distritos de Leiria y Coimbra", dos regiones costeras al norte de Lisboa. Aún permanecen cerradas varias escuelas y hay carreteras bloqueadas debido a los daños causados por la tormenta Kristin, que ha provocado el desalojo de decenas de personas.

PUEDES VER: Rusia confirma haber matado a 5 brasileños que luchaban como mercenarios en las filas ucranianas en la guerra entre Moscú y Kiev

Desastre natural continúa afectando a la población

Ricardo Costa, subcomandante regional de los Bomberos en la zona de Leiría, explicó que "los vecinos piden ayuda, porque sigue lloviendo". Aunque la lluvia no sea muy fuerte, añadió, "está causando muchos daños en las viviendas".

La tormenta Kristin continuó su avance hacia el este y llegó a España en la mañana del miércoles. Esto provocó intensas nevadas en Madrid, lo que llevó a las autoridades a solicitar a la población que evite "viajar sin necesidad".

Por su parte, el primer ministro Montenegro decidió cancelar su agenda internacional para los próximos días, que incluía viajes a Andorra y Croacia.