Estados Unidos busca negociar un nuevo acuerdo que incluya a China, quien aumenta rápidamente su arsenal nuclear. Foto: composición LR/AFP

La expiración del Nuevo START cambia el marco normativo mundial en cuanto al control de armas nucleares y deja a potencias como Estados Unidos y Rusia en un escenario sin restricciones por primera vez en más de medio siglo. Ante esta situación, Washington hizo un llamado a negociar un nuevo acuerdo que también incluya a China, debido al temor de una carrera armamentista.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la regulación nuclear ya no debe limitarse a un diálogo bilateral. "Ya no puede ser solo un asunto entre EE. UU. y Rusia", escribió, subrayando que otros países tienen una responsabilidad directa en la arquitectura de seguridad global, en especial Pekín, cuyo arsenal crece a un ritmo acelerado.

Presión por un nuevo tratado

El Nuevo START, firmado en 2010 por Barack Obama y Dmitri Medvédev, limitaba que cada parte pudiera tener 1.550 ojivas nucleares desplegadas y 700 sistemas de lanzamiento estratégico, además de un régimen de inspecciones nucleares y notificaciones mutuas. La medida entró en vigor en 2011 y fue prorrogada por cinco años, hasta su vencimiento definitivo este mes, sin que se lograra un acuerdo sucesor.

Desde Washington, la administración de Donald Trump dejó claro que no aceptará una simple prórroga. El presidente rechazó una propuesta del mandatario ruso Vladímir Putin para mantener por un año adicional los límites vigentes y pidió “un tratado nuevo, mejorado y modernizado”. Rubio afirmó que EE. UU. negociará “desde una posición de fuerza” y advirtió que no permanecerá pasivo mientras otras potencias amplían sus capacidades nucleares.

En la Conferencia de Desarme de la ONU, el subsecretario de Estado Thomas DiNanno calificó al Nuevo START como un acuerdo con 'defectos fundamentales'. Según explicó, las supuestas violaciones por parte de Rusia, el aumento global de los arsenales y las limitaciones del diseño original justifican la creación de una nueva arquitectura que responda a las amenazas actuales. "Hoy China no tiene límites ni transparencia", afirmó, al presentar el plan estadounidense.

Washington también reiteró su disposición a mantener una disuasión "robusta y creíble", incluso mientras explora vías diplomáticas para reducir el número de armas nucleares. Trump expresó su interés por su reducción , aunque no descartó retomar las pruebas atómicas, una posibilidad que genera inquietud.

China rechaza sumarse al desarme

El crecimiento del arsenal nuclear chino se convirtió en el principal argumento de EE. UU. para exigir un acuerdo tripartito. Según estimaciones citadas por la Casa Blanca, el gigante asiático añade cerca de 100 nuevas ojivas por año desde 2023 y podría superar las 1.000 en 2030.

No obstante, rechazan las señalaciones y su representante adjunto ante la ONU en Ginebra, Shen Jian, aseguró que sus capacidades nucleares “están muy lejos” de las de EE. UU. o Rusia. “No participaremos en negociaciones de desarme nuclear en esta etapa”, declaró, al insistir en que las mayores potencias deben asumir primero sus compromisos.

Las tensiones aumentaron tras las acusaciones de pruebas nucleares chinas encubiertas. DiNanno sostuvo que Pekín realizó ensayos explosivos y trató de ocultarlos mediante métodos diseñados para evadir la vigilancia sísmica. Esas afirmaciones fueron negadas y calificadas como “acusaciones infundadas”, al tiempo que reiteró su compromiso con la moratoria de pruebas nucleares.

Para las autoridades chinas, la insistencia estadounidense busca desviar la atención de sus propias responsabilidades en materia de desarme nuclear. Pekín instó a Washington a retomar el diálogo directo con Moscú y a aceptar la oferta rusa de respetar los límites del Nuevo START de manera temporal.

Rusia condiciona cualquier acuerdo

Desde el Kremlin, la posición se mantiene abierta al diálogo, aunque con condiciones claras. Rusia sostiene que cualquier nuevo pacto debe incluir a otros Estados con armas nucleares, como el Reino Unido y Francia, además de China. El embajador ruso ante la Conferencia de Desarme, Gennadi Gatilov, señaló que un acuerdo limitado dejaría fuera a actores relevantes.

Moscú confirmó que negociadores rusos y estadounidenses abordaron el futuro del control nuclear en Abu Dabi, en encuentros paralelos a conversaciones sobre la guerra en Ucrania. El portavoz Dmitri Peskov afirmó que existe entendimiento con respecto a la necesidad de iniciar diálogos “lo antes posible”, aunque descartó extensiones informales del tratado expirado.

Rusia había suspendido en 2023 su participación en el Nuevo START, tras la interrupción de las inspecciones, en un contexto de fuerte tensión con la OTAN. Aun así, Putin reiteró su disposición a respetar los límites de ojivas como gesto transitorio, una propuesta que EE. UU. rechazó al insistir en un marco más amplio.

Mientras tanto, Londres y París mostraron cautela ante la idea de incorporarse a un nuevo acuerdo. El Reino Unido defendió que mantiene una disuasión mínima, y Francia pidió medidas orientadas a reducir el riesgo de uso de armas nucleares, sin comprometer su postura estratégica.