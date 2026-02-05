Donald Trump propuso que Estados Unidos y Rusia negocien un tratado nuclear "modernizado" en lugar de prorrogar el Nuevo START, el acuerdo que expiró el 5 de febrero. "Nuestros expertos en Asuntos Nucleares trabajen", indicó el republicano, quien criticó el antiguo tratado, firmado bajo la administración de Barack Obama y extendido por Joe Biden, asegurando que fue "mal negociado" y "groseramente violado".

El convenio expiró a las 00:00 GMT del 5 de febrero, luego de que el mandatario no aceptara la propuesta de Vladímir Putin de prolongarlo por un año. La decisión puso fin al marco de control de armas nucleares entre ambos países.

¿Cuál es la posición de Rusia?

Por su parte, Rusia anunció el miércoles la finalización de su vinculación al Nuevo START, aunque el presidente ruso destacó que "actuaremos con prudencia y responsabilidad", según su asesor diplomático, Yuri Ushakov, durante una rueda de prensa. Ushakov agregó que el país "sigue abierto a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó que la expiración del tratado es "negativa", subrayando la importancia de continuar con las conversaciones sobre control de armas. China, por su parte, instó a Estados Unidos a "reanudar el diálogo sobre estabilidad estratégica con Rusia", según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

China dentro del nuevo acuerdo

Rusia y EE. UU. controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los tratados de control de armas se han debilitado. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que cualquier futuro acuerdo debería incluir a Pekín en las negociaciones, un punto clave en el futuro del control nuclear global.

"Las capacidades nucleares de China están a una escala distinta a las de Estados Unidos y Rusia", añadió el portavoz. Sin embargo, AFP asegura que el arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente y calcula que posee 550 lanzadores estratégicos, por debajo de los 800 acordados por Washington y el Kremlin. El Reino Unido y Francia tienen conjuntamente otros 100.