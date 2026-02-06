Canadá y Francia establecen consulados en Groenlandia como muestra de apoyo frente a tensiones con EE. UU.

Canadá y Francia han decidido abrir consulados en Nuuk, Groenlandia, en respuesta a las amenazas de Trump. | Composición LR

Ottawa y París alistaron una respuesta diplomática como señal de apoyo hacia Groenlandia, que es, desde hace semanas, objeto de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca apropiarse de este territorio autónomo danés a toda costa.

La acción es concreta: aperturar consulados en la capital de la isla más grande del mundo, iniciativa que fue bien recibida por sus autoridades.

Dos nuevos consulados en Groenlandia

Ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Groenlandia, debido a la insistencia de Trump de hacerce con la isla más grande del planeta, el Gobierno francés y el canadiense, este 6 de febrero de 2026, activaron una respuesta inmediata y anunciaron la instalación de sus propios consulados en Nuuk, capital del territorio.

Jeppe Strandsbjerg, politólogo de la Universidad de Groenlandia, afirmó a AFP que "es una victoria para los groenlandeses ver a dos países aliados abrir representaciones diplomáticas en Nuuk", agregando que los ciudadanos "agradecen enormemente" estas acciones frente a los comentarios y amenazas de Trump.

El miércoles 21 de enero, en su discurso en el foro de Davos, el mandatario estadounidense, sin entrar en detalles, aseguró haber llegado a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, el cual beneficiaría tanto a Washington como a la organización.

"Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones", aseguró el republicano.

Rechazo al plan Trump

Tanto Dinamarca como Groenlandia rechazaron categóricamente los dichos de Donald Trump, quien, en una primera instancia, aseguró que el terrotorio pasaría a ser controlado por Washington "por las buenas" o "por las malas". ""No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia”, enfatizó.

Jean-Noël Poirier, quien será el nuevo consul francés en la isla, afirma que su designación es una clara demostración del apoyo europeo hacia el país insular. "Lo primero es ante todo escuchar a los groenlandeses, oírlos, dejar que nos expliquen en profundidad su posición y, por nuestra parte, confirmarles nuestro apoyo a su lado, en la medida en que ellos y la parte danesa lo deseen", dijo a AFP.

Por el lado de Canadá, según confirmó la agencia de noticias AP, la ministra de Exteriores, Anita Anand, será quien asuma el liderazgo en este nuevo consulado, el cual, a su vez, ayudaría a "impulsar la cooperación en temas como el cambio climático y los derechos de los inuit".

¿Qué hay en Groenlandia?

A simple vista, no hay mucho de atractivo en Groenlandia, la isla congelada más grande del mundo ubicada al este de Canadá y que posee temperaturas que pueden llegar a descender hasta los 18 grados bajo cero. Sin embargo, por debajo de la corteza de hielo existe un tesoro inmesurable que llama la atención de más de una superpotencia.

Este territorio, que alberga cercad de 2,16 millones de kilómetros cuadrados de hielo, es un enclave estratégico que integra una inmensa riqueza mineral, albergando las mayores reservas de tierras raras, como neodimio y praseodimio, fuera de China, además de tener el control del 10% del agua dulce del planeta.

Su privilegiada ubicación geográfica le otorga el dominio sobre las nuevas rutas marítimas del Ártico, mientras que su infraestructura militar, centrada en la Base Espacial de Pituffik, constituye el sistema de alerta temprana de misiles esencial para la OTAN y EE. UU.

Dentro de las prioridades de Washington, además de acerse de los recursos naturales, buscaría tener el control de los puertos que se abrirán con el deshielo, los cuales reducirán un 40% el tiempo de transporte marítimo entre Asia y Europa.