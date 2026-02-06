Los resultados del método científico muestran una mejora significativa en los parámetros de memoria de los ejemplares analizados por Alzheimer. | Ilustración con IA/ChatGPT

Un equipo de científicos en Estados Unidos descubrió un método prometedor para mitigar la pérdida de memoria en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el grupo del profesor Nicholas Tonks demostró que la inhibición de la proteína PTP1B facilita la eliminación de placas de amiloide‑β. Estas acumulaciones proteicas constituyen una de las causas principales del deterioro cognitivo y la progresión de la patología en el cerebro humano.

Los experimentos en un modelo murino de Alzheimer confirmaron que el bloqueo de la actividad de PTP1B reduce la acumulación de estas placas y optimiza los procesos de aprendizaje. Además, los resultados muestran una mejora significativa en los parámetros de memoria de los ejemplares analizados. Los expertos consideran que este enfoque representa una estrategia terapéutica complementaria frente a los tratamientos actuales, lo cual abre una nueva vía para combatir los efectos devastadores de esta afección.

Procedimiento y métodos del estudio científico sobre el Alzheimer

El estudio se realizó en ratones diseñados para desarrollar características similares al Alzheimer humano. El procedimiento se centró en bloquear la actividad de la enzima PTP1B y observar los cambios resultantes en función cognitiva y eliminación de placas de amiloide. Los principales pasos metodológicos incluyeron lo siguiente:

Utilización de un modelo animal de Alzheimer para evaluar los efectos de la inhibición de PTP1B.

Aplicación de compuestos que inhiben la función de PTP1B para bloquear su actividad en el cerebro.

Evaluación de la capacidad de las microglías (células inmunitarias del cerebro) para engullir placas de amiloide‑β tras la inhibición de PTP1B.

Pruebas de comportamiento para medir cambios en aprendizaje y memoria de los ratones tratados versus controles.

Estos métodos permitieron a los investigadores conectar la inhibición de PTP1B con una mejor eliminación de residuos cerebrales y una posible mejora en funciones cognitivas.

La interacción entre PTP1B y la proteína SYK: ¿es efectivo?

La interacción entre la proteína PTP1B y la tirosina quinasa del bazo (SYK) representa un mecanismo clave en la regulación de las microglías. Estas células desempeñan una función esencial en la limpieza de residuos cerebrales, específicamente en la eliminación de las placas de amiloide. Bajo condiciones normales, la señalización de SYK optimiza la capacidad de fagocitosis del amiloide-β (Aβ), mientras que PTP1B opera como un limitador bioquímico que reduce dicha actividad.

En el contexto de la enfermedad de Alzheimer, las microglías experimentan un declive funcional y pierden su capacidad para remover los depósitos de Aβ. La estrategia de inhibición de PTP1B permite que SYK recupere su efectividad operativa, lo cual facilita una depuración más dinámica de las placas. Los estudios en modelos animales demuestran que el bloqueo de esta enzima restaura la competencia microglial y disminuye de forma notable la carga de amiloide en el cerebro.

Pese a los resultados favorables en ratones, la comunidad científica mantiene cautela sobre la traslación de estos hallazgos a pacientes humanos. Resulta imperativo determinar si el impacto de este mecanismo posee la magnitud suficiente para detener el deterioro cognitivo progresivo en las personas. Futuras investigaciones validarán si esta ruta terapéutica ofrece un beneficio clínico real y seguro para el tratamiento de la neurodegeneración.

¿Qué sigue ahora en la investigación?

El descubrimiento de PTP1B como diana terapéutica impulsa nuevas líneas de investigación enfocadas en el desarrollo de fármacos. El equipo de Tonks colabora con empresas biotecnológicas para optimizar inhibidores específicos que permitan una integración efectiva con tratamientos actuales del Alzheimer, tales como las terapias para la eliminación de Aβ.

El plan de trabajo incluye estudios adicionales que evalúen la seguridad, eficacia y dosificación de estos inhibidores en modelos animales avanzados antes de iniciar los ensayos clínicos en humanos. El objetivo final busca consolidar una estrategia terapéutica capaz de aliviar los síntomas y modificar la progresión de la enfermedad de manera sustancial.