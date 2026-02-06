A diferencia de los generadores atmosféricos convencionales, esta tecnología de científicos de EE.UU. prescinde de fuentes de energía externa o refrigeración activa. | Composición LR/ChatGPT/MIT/Ecoinventos

Ingenieros del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Estados Unidos, crearon un dispositivo innovador que produce agua potable a partir de la humedad atmosférica. Este aparato prescinde de electricidad, baterías o paneles solares, pues utiliza materiales avanzados para capturar y condensar el vapor del aire. La eficacia de esta tecnología destaca incluso en entornos de extrema aridez, como el Valle de la Muerte en California y otros desiertos, según MIT News.

Este avance tecnológico responde a la escasez hídrica global que afecta a más de 2.200 millones de personas. El cambio climático y el crecimiento demográfico presionan los recursos tradicionales como ríos y acuíferos, lo que convierte a este sistema en una alternativa vital. Su diseño busca proveer agua limpia en zonas aisladas donde los métodos convencionales resultan inviables ante la crisis de agua actual.

¿Cómo es el dispositivo y cómo funciona?

Este dispositivo innovador consiste en un panel vertical de hidrogel altamente absorbente, con dimensiones similares a las de una ventana doméstica. El material presenta una estructura parecida al plástico de burbujas negro y permanece dentro de una cámara de vidrio diseñada para facilitar la condensación. Su función principal radica en la captura de vapor de agua presente en la atmósfera de manera pasiva.

El ciclo de recolección aprovecha los cambios de humedad y temperatura entre el día y la noche. Durante las horas nocturnas, el hidrogel atrapa el vapor y aumenta su volumen; al amanecer, el calor ambiental libera el recurso atrapado. El agua se evapora del gel, choca contra la superficie fría del vidrio y desciende por gravedad hacia un conducto de almacenamiento para su consumo.

A diferencia de los generadores atmosféricos convencionales, esta tecnología prescinde de fuentes de energía externa o refrigeración activa. La eficiencia del sistema depende exclusivamente de la estructura del hidrogel, la transferencia térmica natural y el diseño de la cámara de recolección. Gracias a esto, el equipo produce agua potable limpia sin necesidad de electricidad.

Eficiencia del dispositivo en desiertos y climas secos

Durante las pruebas en Death Valley, California, el dispositivo operó por más de una semana con una humedad relativa cercana al 21%. El informe de MIT News destaca que este sistema pasivo generó entre 57 y 161,5 mililitros de agua potable diarios sin aporte de energía externa. Tal rendimiento demuestra la viabilidad de la tecnología incluso bajo condiciones climáticas de extrema sequedad.

Los resultados indican que este diseño supera a otros modelos pasivos y compite directamente con dispositivos de alimentación activa. Su capacidad de funcionamiento autónomo posiciona a la herramienta como una solución prometedora para regiones áridas o zonas remotas con infraestructura hídrica limitada. De este modo, se establece una alternativa eficiente frente a sistemas que dependen de fuentes de energía constantes.

El volumen de agua recolectada mantiene una relación directa con la humedad ambiental disponible en el entorno. En consecuencia, la eficiencia del sistema aumenta de forma considerable en climas templados o tropicales con mayor saturación de vapor. Este incremento en la producción permitiría que el dispositivo cubra las necesidades básicas de una vivienda en diversas zonas geográficas.

¿Qué sigue ahora?

Los investigadores enfocan sus esfuerzos actuales en el perfeccionamiento de los materiales y el diseño estructural del hidrogel. Esta optimización busca incrementar la capacidad de absorción y acelerar los tiempos de obtención de agua mediante el desarrollo de nuevos compuestos que faciliten una captura de humedad más eficaz.

Por otro lado, la visión a futuro contempla la instalación de paneles en matriz para ampliar la escala de producción y abastecer a hogares o comunidades completas. Los equipos de trabajo exploran simultáneamente métodos para reducir los costos de fabricación, con el objetivo de facilitar el despliegue de esta tecnología en zonas rurales, situaciones de emergencia y comunidades vulnerables.