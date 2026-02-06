Atentado contra la comunidad musulmana chiita en Pakistán ocurre tras el abatimiento de 24 miembros del Talibán pakistaní. | Composición LR

Las autoridades de Pakistán informaron que un atentado dejó al menos 30 muertos y 130 heridos en una imam bargah (centro de culto y reunión de la comunidad musulmana chiita). La explosión ocurrió este viernes 6 de febrero en el barrio de Tarlai en Islamabad.

Según las investigaciones preliminares, el mortífero ataque habría sido perpetrado por el grupo extremista islamista Talibán pakistaní, conocido formalmente como Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Condenan atentado mortal en Pakistán

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari afirmó que agredir a "civiles inocentes es un crimen contra la humanidad". También envió condolencias a los familiares de las víctimas. A las expresiones de rechazo se sumó el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien aseveró que los autores serán encontrados y llevados ante la justicia para los procesos legales correspondientes.

La agencia de noticias AFP indicó que altos responsables policiales aseguraron, bajo condición de anonimato, que la tragedia se produjo cuando el lugar de culto estaba repleto. Advirtieron que las cifras de muertos y heridos podrían aumentar en el transcurso de las horas. Por el momento, la principal hipótesis apunta a que se trataría de un atentado suicida ejecutado durante los rezos del viernes.

Ejército mata a 24 miembros del Talibán pakistaní

El lamentable hecho contra la comunidad musulmana chiita ocurrió después de que el Ejército de Pakistán abatiera a 24 miembros del Talibán pakistaní en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán. "Las operaciones de limpieza se ejecutan para eliminar a cualquier extremista respaldado por India que se encuentre en la zona. (…) Continuarán actuando a todo ritmo para acabar con la amenaza del terrorismo apoyado y respaldado desde el extranjero", sostuvieron las autoridades militares en un comunicado.

Existen acusaciones de que India y los talibanes afganos respaldan al Talibán, aunque esta versión fue rechazada de inmediato por Nueva Delhi y Kabul. En ese contexto, el gobierno de Asif Alí Zardari realizó ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses. Sin embargo, las ofensivas desataron confrontaciones con grupos insurgentes. Ahora buscan negociar un alto el fuego y estabilizar la situación.

En la provincia de Baluchistán también se llevó a cabo una operación que resultó en la muerte de más de 215 terroristas. La acción fue lanzada tras el asesinato de 36 civiles y 22 miembros de las fuerzas de seguridad. Este acto corrió a cargo del grupo separatista Ejército de Liberación Baluch, acusado por Pakistán de tener vínculos con India.