Avianca retoma vuelos comerciales de Colombia a Venezuela tras reapertura del espacio aéreo

Avianca reanudará vuelos entre Bogotá y Caracas, tras suspensiones desde noviembre de 2025. | AFP

La conectividad aérea entre Colombia y Venezuela comienza a mostrar señales de reactivación luego de semanas marcadas por restricciones y suspensiones en rutas internacionales. Avianca, la aerolínea más importante del país cafetalero, anunció que los vuelos volverán a concretarse desde febrero de 2026, tras más de dos meses de suspensión.

El cambio se produce tras evaluaciones de seguridad y coordinación bilateral, en un contexto influido por acciones militares, cierres preventivos y posteriores ajustes regulatorios, derivados de la operación desplegada de Estados Unidos en la capital venezolana.

Avianca retoma vuelos comerciales a Caracas

La aerolínea colombiana Avianca anunció que reanudará los vuelos entre Bogotá y Caracas, suspendidos desde finales de noviembre de 2025. La compañía informó que, tras "la evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea", las operaciones se normalizarán con frecuencias diarias a partir del 12 de febrero. "¡Una ruta que regresa con más frecuencias!", se lee en el anuncio de su web oficial.

Según el comunicado, la decisión se adoptó luego de una revisión logística, realizada en coordinación con las autoridades de aviación de Colombia y Venezuela. La empresa señaló que este análisis permitió definir el reinicio del servicio regular.

La suspensión previa se dio en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y de ataques contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico. En ese periodo, varias aerolíneas internacionales interrumpieron sus rutas hacia la capital venezolana.

EE. UU. reaperturó el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el espacio aéreo sobre Venezuela quedará habilitado para vuelos comerciales, lo que permite nuevamente el tránsito de aeronaves civiles en la zona. La medida incluye la autorización para que ciudadanos estadounidenses puedan viajar al país sudamericano, en un contexto de recuperación de la confianza y relaciones entre ambos países.

La Administración Federal de Aviación (FAA), el pasado 29 de enero, levantó alertas que restringían el sobrevuelo no solo de Venezuela, sino también de áreas cercanas a Curazao y Puerto Rico. Estas limitaciones habían sido impuestas por posibles actividades militares e interferencias en sistemas de navegación.

Reactivación gradual de rutas internacionales

El restablecimiento del tráfico aéreo hacia Venezuela se ha dado de forma progresiva. A finales de enero, la aerolínea portuguesa TAP comunicó la reanudación de sus vuelos, después de anuncios similares realizados por Copa Airlines y su filial Wingo.

Avianca informó que la venta de boletos para la ruta Bogotá-Caracas ya se encuentra disponible a través de sus canales físicos y digitales, mientras el sector aéreo evalúa el impacto de la reapertura en la demanda y en la planificación de nuevas operaciones.