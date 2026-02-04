HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 4 de febrero | LR+ Noticias

Mundo

Militares colombianos matan a 7 guerrilleros del ELN en zona fronteriza con Venezuela

Las Fuerzas Militares de Colombia aseguraron que agentes del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea y policías están participando en el operativo contra el ELN.

Militares colombianos matan a siete guerrilleros del ELN tras reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Militares colombianos matan a siete guerrilleros del ELN tras reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. | Composición LR

Un día después de que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump acordaran fortalecer la lucha contra el narcotráfico durante una reunión en la Casa Blanca, soldados colombianos mataron a siete guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, ubicada cerca de la frontera con Venezuela.

El primer bombardeo del año fue lanzado en la madrugada de este miércoles 4 de febrero por las Fuerzas Militares de Colombia en las zonas fronterizas de El Tarra y Tibú. Durante el operativo se incautó armamento y artefactos explosivos. Los uniformados, además, destruyeron drones empleados por el grupo armado y establecieron el control de la región.

TE RECOMENDAMOS

¿RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI PASAN A SEGUNDA VUELTA? | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

lr.pe

Operaciones continuarán

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto, contó en la red social X que los soldados están desplegados en el área de operaciones para realizar maniobras ofensivas y consolidar la zona.

"Se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 de los grupos armados organizados residuales en la región del Catatumbo", explicó.

López además indicó que se trata de una "operación militar enmarcada en los principios del Derecho Internacional Humanitario y en el respeto de los Derechos Humanos". En ese contexto, se reportó que el ejército usó artillería, aviación e infantería para concretar el operativo.

PUEDES VER: Alex Saab, extestaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según medios colombianos

lr.pe

Colombia y Estados Unidos se alían para combatir el narcotráfico

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, reveló detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. En ese sentido, el funcionario adelantó que Colombia y Estados Unidos invitarán a Venezuela a unirse a la nueva ofensiva para combatir el narcotráfico.

Sánchez aseguró que ambos mandatarios tomaron la decisión de priorizar las acciones militares contra los tres capos del tráfico de cocaína: Iván Mordisco, considerado el rebelde más buscado de Colombia; Chiquito Malo, comandante del cártel Clan del Golfo; y Pablito, uno de los jefes de la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela.

En ese escenario, el Clan del Golfo, reconocido el principal cártel del narcotráfico en Colombia, anunció que suspenderá las negociaciones de paz en Catar con el gobierno de Petro, como respuesta a los recientes acuerdos pactados en la Casa Blanca.

Notas relacionadas
Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump

Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump

LEER MÁS
Científicos descubren un nuevo género de venado exclusivo de los Andes: habita en 4 países de América Latina, incluido Perú

Científicos descubren un nuevo género de venado exclusivo de los Andes: habita en 4 países de América Latina, incluido Perú

LEER MÁS
Cayó ‘Pitufo’, el narco colombiano que financiaba las rutas de la cocaína en la frontera con Perú

Cayó ‘Pitufo’, el narco colombiano que financiaba las rutas de la cocaína en la frontera con Perú

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alex Saab, extestaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según medios colombianos

Alex Saab, extestaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según medios colombianos

LEER MÁS
Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Mujer en Jicamarca coloca señalización vial por su cuenta debido a la ausencia de las autoridades: ''Yo hago mi inversión propia''

Mundo

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Alex Saab, extestaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según medios colombianos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025