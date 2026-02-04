Militares colombianos matan a 7 guerrilleros del ELN en zona fronteriza con Venezuela

Un día después de que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump acordaran fortalecer la lucha contra el narcotráfico durante una reunión en la Casa Blanca, soldados colombianos mataron a siete guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, ubicada cerca de la frontera con Venezuela.

El primer bombardeo del año fue lanzado en la madrugada de este miércoles 4 de febrero por las Fuerzas Militares de Colombia en las zonas fronterizas de El Tarra y Tibú. Durante el operativo se incautó armamento y artefactos explosivos. Los uniformados, además, destruyeron drones empleados por el grupo armado y establecieron el control de la región.

TE RECOMENDAMOS ¿RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI PASAN A SEGUNDA VUELTA? | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Operaciones continuarán

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto, contó en la red social X que los soldados están desplegados en el área de operaciones para realizar maniobras ofensivas y consolidar la zona.

"Se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 de los grupos armados organizados residuales en la región del Catatumbo", explicó.

López además indicó que se trata de una "operación militar enmarcada en los principios del Derecho Internacional Humanitario y en el respeto de los Derechos Humanos". En ese contexto, se reportó que el ejército usó artillería, aviación e infantería para concretar el operativo.

Colombia y Estados Unidos se alían para combatir el narcotráfico

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, reveló detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. En ese sentido, el funcionario adelantó que Colombia y Estados Unidos invitarán a Venezuela a unirse a la nueva ofensiva para combatir el narcotráfico.

Sánchez aseguró que ambos mandatarios tomaron la decisión de priorizar las acciones militares contra los tres capos del tráfico de cocaína: Iván Mordisco, considerado el rebelde más buscado de Colombia; Chiquito Malo, comandante del cártel Clan del Golfo; y Pablito, uno de los jefes de la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela.

En ese escenario, el Clan del Golfo, reconocido el principal cártel del narcotráfico en Colombia, anunció que suspenderá las negociaciones de paz en Catar con el gobierno de Petro, como respuesta a los recientes acuerdos pactados en la Casa Blanca.