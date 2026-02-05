Dos escoltas muertos y tres secuestrados dejó atentado en Colombia contra el senador Jairo Castellanos

Un atentado a tiros ocurrido contra la caravana del senador Jairo Castellanos dejó dos de sus guardaespaldas muertos. El ataque, llevado a cabo en la región de Arauca, tiene como principal sospechosa a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Castellanos no viajaba en el convoy al momento del ataque.

El equipo de seguridad se desplazaba por una zona de fuerte presencia del ELN cuando un vehículo de la caravana fue atacado y otro fue robado. Además, tres miembros del equipo de Castellanos fueron secuestrados, aunque fueron liberados horas después.

El senador, candidato a la reelección por el Partido Verde, no resultó herido. En un video compartido con los medios, Castellanos expresó su dolor, calificando el ataque como "un acto cobarde" y afirmando que "me masacraron a mis muchachos". Entre lágrimas, agregó: "Intentamos salvar la democracia en la región", en el contexto de un creciente clima de violencia electoral en Colombia.

El ELN como principal sospechoso

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el atentado contra la caravana del senador fue "posiblemente perpetrado por el cartel del ELN". Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el vehículo atacado, cuyas ventanas fueron reventadas y que sufrió decenas de impactos de bala, a pesar de estar blindado, según el equipo de seguridad del político.

Una fuente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de los candidatos electorales, informó a la AFP que las autoridades no han podido acceder al lugar del ataque debido a los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército en la zona.

Dos muertos y tres secuestrados

Sánchez, informó que se le comunicó que los tres liberados fueron: Cristian Torres, Jhonatan Llain y Abel Quintero. Además, los dos integrantes fallecidos eran Wilmer Antonio Leal, conductor escolta adscrito a la UNP, y Esmeli Manrique, agente de protección de la Policía Nacional, quienes recibieron ráfagas de fusil en plena vía pública.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) condenó el crimen en un comunicado, expresando su solidaridad con las familias de los escoltas asesinados, a quienes calificó como "funcionarios que cumplían con su deber".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado.