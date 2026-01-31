Este hallazgo, publicado en la revista científica Zootaxa, posiciona a la nueva especie de venado bajo el nombre de Andinocervus rufinus. | Instituto Humboldt

Un equipo internacional de científicos confirmó la existencia de un nuevo género de venado que habita en las montañas de los Andes del norte de Sudamérica. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, bajo el liderazgo del biólogo Héctor E. Ramírez‑Chaves, anunció que el ejemplar anteriormente identificado como Mazama rufina pertenece en realidad a un linaje evolutivo independiente. Este hallazgo, publicado en la revista científica Zootaxa, posiciona a la especie bajo el nombre de Andinocervus rufinus.

La reclasificación taxonómica surgió tras análisis genéticos y morfológicos exhaustivos que descartaron un parentesco estrecho con el género Mazama. Este descubrimiento representa un avance fundamental para el conocimiento de la evolución de los cérvidos sudamericanos en ecosistemas críticos como los páramos y bosques montanos. Además, el reconocimiento de este ciervo como una entidad biológica única resalta la importancia de la biodiversidad regional y plantea la necesidad de actualizar las estrategias de conservación actuales.

¿Cómo es el Andinocervus rufinus y en qué países de América Latina habita?

El Andinocervus rufinus destaca como uno de los cérvidos más pequeños de América Latina y, específicamente, Sudamérica. Este venado posee un peso de entre 10 y 15 kilogramos y una longitud corporal de 85 a 90 cm. Su apariencia física incluye un pelaje rojizo, extremidades negras y una máscara oscura en el rostro con manchas blancas en la barbilla y la nariz.

La identidad taxonómica de esta especie reside en un rasgo anatómico específico: una fosa lagrimal extremadamente profunda en el cráneo. Esta característica ósea permite su diferenciación de otros venados similares. Gracias a este detalle morfológico, los investigadores establecieron su clasificación actual y su separación de otros grupos.

Su hábitat comprende los ecosistemas de bosque montano y páramo en los Andes del norte. La especie reside en un rango altitudinal que abarca desde los 1.000 hasta los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Su presencia geográfica es notable en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Análisis genéticos y evidencias de un linaje único en los Andes y el mundo

El cambio taxonómico de la especie antes llamada Mazama rufina surge de análisis detallados de ADN y comparaciones craneales. Estos estudios revelaron que sus poblaciones constituyen un clado independiente dentro de los cérvidos neotropicales. Las pruebas genéticas, las cuales incluyen marcadores mitocondriales como el gen citocromo‑b, confirman que las distancias evolutivas entre las poblaciones de las cordilleras andinas validan su separación de otros géneros.

La investigación publicada en la revista Zootaxa formaliza la creación del género Andinocervus. Bajo esta nueva clasificación, A. rufinus permanece como la única especie descrita hasta la fecha, ya que los resultados demostraron que no pertenece al género Mazama. Este avance redefine la historia evolutiva de los cérvidos en Sudamérica y resalta la necesidad de integrar datos genéticos y morfológicos para la delimitación precisa de especies.

El equipo liderado por el biólogo Héctor E. Ramírez‑Chaves concluye que el reconocimiento de Andinocervus rufinus representa un hito científico fundamental. Más allá del ajuste taxonómico, el hallazgo funciona como un motor para el desarrollo de estrategias de conservación específicas. El objetivo principal es la protección de este linaje único que habita de forma exclusiva en los Andes.