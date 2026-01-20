¿Qué hay detrás de la compra de buques rompehielos por parte de EE. UU. a empresas finlandesas?

Las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos por apoderarse de Groenlandia han cobrado fuerza tras las últimas declaraciones de Donald Trump. Para ello, la compra de nuevos rompehielos podría reforzar su posición en la región y Finlandia se posiciona como un aliado clave.

En octubre de 2025, el republicano de 79 años anunció la construcción de once barcos adaptados a las frías condiciones del Ártico tras una reunión con su par finlandés, Alexander Stubb. "Tenemos un gran pedido que está llegando. Lo que están haciendo es enseñarnos sobre el negocio de los rompehielos. Hemos logrado un precio bastante bueno", afirmó el magnate.

TE RECOMENDAMOS UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Los rompehielos ayudarán a EE. UU. en medio de las tensiones por Groenlandia?

La intención de Trump de expandir su flota de rompehielos trasciende las exigencias operativas en las aguas del Ártico. Lin Mortensgaard, investigadora del Instituto Danés de Estudios Internacionales, explicó en la BBC que esta estrategia no solo responde a necesidades logísticas, sino que también busca fortalecer la proyección de poder en la región.

"Por muchos portaaviones que tengas y por mucho que los uses para amenazar a otros países, no puedes navegar con un portaaviones por el océano Ártico central", subrayó. Los pedidos realizados por EE. UU. buscan equilibrar la cantidad de rompehielos en comparación con la flota de Rusia. Cabe recordar que el republicano acusó a Moscú de hacer despliegues en la zona.

El país de Vladimir Putin posee aproximadamente 40 rompehielos, de los cuales ocho son de propulsión nuclear. En comparación, la primera potencia del mundo solo dispone de tres unidades operativas. Por su parte, China gestiona cerca de cinco embarcaciones diseñadas para operar en aguas polares.

En octubre de 2025, EE. UU. hizo pública su intención de solicitar la construcción de cuatro rompehielos destinados a la Guardia Costera del país. Washington también anunció la construcción de siete nuevos buques, conocidos como "patrullas de seguridad ártica", que se fabricarán en su territorio, pero incorporarán diseños y tecnología provenientes de Finlandia.

¿Cuál es el rol de Finlandia en la construcción de rompehielos para EE. UU.?

Finlandia lidera el sector de rompehielos debido a que toda su costa está rodeada por el mar Ártico, lo que representa un obstáculo para el comercio. "Es el único país del mundo donde todos los puertos pueden congelarse durante el invierno", dijo Maunu Visuri, presidente y director ejecutivo de Arctia, empresa estatal finlandesa que gestiona una flota de ocho rompehielos, en la BBC. En los meses de invierno, los rompehielos desempeñan un papel crucial al asegurar la apertura de los puertos.

El medio británico indicó que las compañías finlandesas han sido responsables del diseño del 80% de los rompehielos operativos en la actualidad, mientras que el 60% de estas embarcaciones se ha fabricado en astilleros ubicados en el país nórdico. Asimismo, los astilleros finlandeses destacan por su capacidad para edificar complejos buques en un tiempo sorprendentemente corto, que oscila entre dos años y medio y tres años, gracias a décadas de experiencia en la industria naval.

A ello se le suma que el calentamiento global del Ártico se produce a un ritmo hasta cuatro veces superior al del resto del planeta, lo que genera oportunidades significativas para el transporte marítimo y la exploración de recursos como petróleo, gas y minerales. En paralelo, Rusia ha intensificado su actividad militar en el Ártico, a través de la reapertura y modernización de diversas bases y aeródromos que habían permanecido desactivados desde la disolución de la Unión Soviética. Adicionalmente, China ha destinado importantes recursos a la exploración y la investigación en esta región polar.