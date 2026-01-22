HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Mundo

Putin asegura que Groenlandia vale mil millones de dólares y que EE. UU. puede "gestionar" la compra

En paralelo, el presidente ruso espera la llegada del emisario estadounidense Steve Witkoff, junto al yerno de Trump, Jared Kushner, a Moscú para finalizar la guerra en Ucrania

Vladimir Putin lanzó un presunto precio por Groenlandia a raíz del interés de EE. UU. por la isla ártica.
Vladimir Putin lanzó un presunto precio por Groenlandia a raíz del interés de EE. UU. por la isla ártica. | Foto: composición LR

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se manifestó en medio de las tensiones geopolíticas a raíz del interés de Estados Unidos por Groenlandia. El mandatario aseguró que la isla ártica equivale a US$1.000 millones y puso sobre la mesa la vez que la primera potencia adquirió un territorio ruso mediante una compra.

"Tenemos experiencia resolviendo problemas similares con EE. UU. (…) si no me falla la memoria, la superficie de Alaska es de unos 1.717.000 kilómetros cuadrados, un poco más”, señaló el exmiembro de la KGB durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza

lr.pe

Pronunciamiento de Putin sobre el asunto entre EE. UU. y Groenlandia

"Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a mil millones", indicó Putin. Además, afirmó que el gobierno de Donald Trump está en condiciones de asumir el costo de una presunta transacción y recordó la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca por parte de Estados Unidos en 1917.

A pesar de reconocer que las tensiones entre Washington y Copenhague no le conciernen, Putin criticó la administración danesa sobre el territorio ártico. "Siempre han tratado a Groenlandia como una colonia (…) con bastante dureza, por no decir crueldad", acotó.

PUEDES VER: Dinamarca se pronuncia sobre el acuerdo entre Trump y Groenlandia y exige respeto a su soberanía

lr.pe

Putin sobre las tensiones en la Franja de Gaza

El mandatario ruso también se pronunció sobre los activos rusos congelados en Estados Unidos y la iniciativa de Washington para establecer un foro internacional para monitorear la situación en la Franja de Gaza. "Antes de decidir sobre la participación en la composición y el trabajo del Consejo de Paz, teniendo en cuenta la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar US$1.000 millones de activos rusos congelados bajo la anterior administración estadounidense", señaló Putin.

Incluso, destacó el plan para unirse al foro como un indicio de reconocimiento hacia la diplomacia estadounidense. "Quisiera comenzar agradeciendo al presidente de EE. UU. por esta propuesta. Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional. También reconocemos la contribución de la actual administración estadounidense a la búsqueda de una solución a la crisis ucraniana", afirmó el presidente de la Federación Rusa.

Agregó que su Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido instruido para analizar los documentos relacionados con la participación en el Consejo de Paz, lo que incluye la consulta con socios estratégicos antes de emitir una respuesta formal a la invitación recibida.

Notas relacionadas
Dinamarca se pronuncia sobre el acuerdo entre Trump y Groenlandia y exige respeto a su soberanía

Dinamarca se pronuncia sobre el acuerdo entre Trump y Groenlandia y exige respeto a su soberanía

LEER MÁS
Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos: "No quiero usar la fuerza"

Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos: "No quiero usar la fuerza"

LEER MÁS
La obsesión de Trump por Groenlandia podría fracturar la OTAN

La obsesión de Trump por Groenlandia podría fracturar la OTAN

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corredor Azul sería más rápido: viajes se reducirían de 75 a 30 minutos en la av. Arequipa, anuncia ATU

Delcy Rodríguez acordó cooperar con Estados Unidos antes de que Maduro sea capturado, revela The Guardian

Mathías Brivio se sincera sobre la salida definitiva de Renzo Schuller de ‘Esto es guerra’: “Sus razones habrá tenido”

Mundo

Delcy Rodríguez acordó cooperar con Estados Unidos antes de que Maduro sea capturado, revela The Guardian

Colombia le responde a Ecuador e impone arancel recíproco del 30% a 20 productos y suspende venta de energía

Por qué EE. UU. compra rompehielos a Finlandia en medio de tensiones geopolíticas por Groenlandia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Presentan cuarto moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025