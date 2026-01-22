Vladimir Putin lanzó un presunto precio por Groenlandia a raíz del interés de EE. UU. por la isla ártica. | Foto: composición LR

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se manifestó en medio de las tensiones geopolíticas a raíz del interés de Estados Unidos por Groenlandia. El mandatario aseguró que la isla ártica equivale a US$1.000 millones y puso sobre la mesa la vez que la primera potencia adquirió un territorio ruso mediante una compra.

"Tenemos experiencia resolviendo problemas similares con EE. UU. (…) si no me falla la memoria, la superficie de Alaska es de unos 1.717.000 kilómetros cuadrados, un poco más”, señaló el exmiembro de la KGB durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa.

Pronunciamiento de Putin sobre el asunto entre EE. UU. y Groenlandia

"Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a mil millones", indicó Putin. Además, afirmó que el gobierno de Donald Trump está en condiciones de asumir el costo de una presunta transacción y recordó la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca por parte de Estados Unidos en 1917.

A pesar de reconocer que las tensiones entre Washington y Copenhague no le conciernen, Putin criticó la administración danesa sobre el territorio ártico. "Siempre han tratado a Groenlandia como una colonia (…) con bastante dureza, por no decir crueldad", acotó.

Putin sobre las tensiones en la Franja de Gaza

El mandatario ruso también se pronunció sobre los activos rusos congelados en Estados Unidos y la iniciativa de Washington para establecer un foro internacional para monitorear la situación en la Franja de Gaza. "Antes de decidir sobre la participación en la composición y el trabajo del Consejo de Paz, teniendo en cuenta la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar US$1.000 millones de activos rusos congelados bajo la anterior administración estadounidense", señaló Putin.

Incluso, destacó el plan para unirse al foro como un indicio de reconocimiento hacia la diplomacia estadounidense. "Quisiera comenzar agradeciendo al presidente de EE. UU. por esta propuesta. Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional. También reconocemos la contribución de la actual administración estadounidense a la búsqueda de una solución a la crisis ucraniana", afirmó el presidente de la Federación Rusa.

Agregó que su Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido instruido para analizar los documentos relacionados con la participación en el Consejo de Paz, lo que incluye la consulta con socios estratégicos antes de emitir una respuesta formal a la invitación recibida.