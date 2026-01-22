HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Primer ministro belga responde a Trump pese al retiro de aranceles: "Nuestra dignidad no está en venta, no somos esclavos"

En Bruselas, se lleva a cabo una reunión de líderes europeos centrada en las relaciones transatlánticas con Estados Unidos, que anunció que no impondrá aranceles adicionales por las tensiones en Groenlandia.

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, rechazó el trato de Trump hacia los líderes de la OTAN.
El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, rechazó el trato de Trump hacia los líderes de la OTAN. | Foto: composición LR/AFP

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, calificó de inaceptable que un líder de un país integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) realice amenazas hacia otro Estado miembro de la alianza. La declaración surge a raíz de las amenazas de Donald Trump contra el 'Viejo Continente' en medio de las tensiones por Groenlandia.

"Nuestra dignidad no está en venta, no somos esclavos", afirmó el jefe del gobierno belga. De Wever tuvo un breve encuentro con el republicano de 79 años durante el Foro Económico de Davos, en Suiza, y expresó su conformidad con el levantamiento de los aranceles adicionales del 10% impuestos por la Casa Blanca.

PUEDES VER: Por qué EE. UU. compra rompehielos a Finlandia en medio de tensiones geopolíticas por Groenlandia

lr.pe

Bélgica protesta por las amenazas de Trump pese a ser aliados

"Nadie tiene nada que ganar con una guerra comercial. Por el momento, hemos escapado de una auténtica catástrofe", aseguró de Wever. Agregó que la actual tensión en las relaciones entre Bruselas y Washington debe ser un impulso para aumentar la autonomía del bloque y consolidar su unidad.

"En un mundo ideal, los vínculos entre Europa y Estados Unidos siguen siendo primordiales, pero no vivimos en el mundo que deseamos, sino en el mundo tal como es realmente. Por tanto, nosotros, los europeos, debemos estar preparados para afrontar las tormentas y valernos por nosotros mismos en el futuro", sostuvo.

Además, el primer ministro belga resaltó que los países europeos deben fortalecer su colaboración, con énfasis en la integración del mercado del bloque. Sobre todo, apuntó que es el momento idóneo para que el Viejo Continente alcance su independencia militar a largo plazo, sin tener que recurrir a la primera potencia global.

PUEDES VER: Dinamarca se pronuncia sobre el acuerdo entre Trump y Groenlandia y exige respeto a su soberanía

lr.pe

Trump da un paso atrás a los aranceles contra Europa

El presidente de EE. UU. retrocedió en su intención de tomar control de Groenlandia y en la imposición de aranceles a sus aliados europeos, que se manifestaron en defensa de la isla. El republicano reconoció que el cambio se debió a que había alcanzado un acuerdo sobre la isla que le resultaba satisfactorio.

El notable giro en las negociaciones se produjo tras una reunión en el foro de Davos entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Trump. Sin embargo, los detalles de la conversación todavía no son completamente públicos. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló que desconoce las conclusiones alcanzadas entre Washington y Bruselas.

"No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país", comentó en rueda de prensa en Nuuk. Asimismo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó que la soberanía danesa sobre el territorio ártico en cuestión no está en discusión.

