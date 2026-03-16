Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

Copa Libertadores y Copa Sudamericana se alistan para el sorteo de la fase de grupo. Foto: Lr/CONMEBOL

Copa Libertadores y Copa Sudamericana se alistan para el sorteo de la fase de grupo. Foto: Lr/CONMEBOL

La CONMEBOL Libertadores 2025, tras concluir la etapa previa, determinó los 32 equipos que participarán en la fase de grupos. El sorteo ya cuenta con fecha y hora confirmadas para Universitario, Cusco y Sporting Cristal. Los 28 clasificados directos y 4 que vienen de las fases previas conocerán a sus rivales en el sorteo que se realizará el jueves 19 de marzo desde las 6.00 p. m.

Asimismo, la Copa Sudamericana se han confirmado 12 equipos para la fase de grupos de la Copa Libertadores, provenientes de Argentina y Brasil. Además, se espera que otros 16 equipos se sumen como ganadores de la fase previa, ya que compiten con clubes del mismo país. Por último, los cuatro restantes serán aquellos que no logren avanzar desde la Fase 3.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026?

Los fanáticos del fútbol sudamericano no quieren perderse ningún detalle de la fase de grupos en Copa Sudamericana 2026. El sorteo se desarrollará este jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay. La Sudamericana inicia y posteriormente le tocará el turno a la CONMEBOL Libertadores.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

El sorteo de la Copa Sudamericana será en Paraguay y arranca a las 6.00 p. m. y minutos después, como es habitual, inicia el plato de fondo que es la Copa Libertadores. Perú tendrá clubes representantes en ambos torneos. Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana estarán presentes en el segundo torneo más importante del continente.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

En Perú y América Latina, la transmisión de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN y Disney Plus (por streaming). Asimismo, La República Deportes cubrirá todos los detalles y el minuto a minuto del evento.

Representantes de Perú en Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Para la temporada 2026, Perú ha establecido a sus representantes en competiciones internacionales. Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal han asegurado su lugar en la Copa Libertadores, mientras que Cienciano y Alianza Atlético representarán al país en la Copa Sudamericana.