Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos
En el Foro Económico Mundial, el líder republicano calificó a Dinamarca de "desagradecida".
Donald Trump pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. | Foto: AFP
Durante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Donald Trump mencionó que Europa "no va en la buena dirección" y volvió a asegurar que solo Estados Unidos puede proteger a Groelandia.
Donald Trump exige negociaciones inmediatas por Groenlandia
Sin embargo, el líder republicano confesó que no usará "la fuerza" para tomar esa isla ártica rica en recursos.