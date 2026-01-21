HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

En el Foro Económico Mundial, el líder republicano calificó a Dinamarca de "desagradecida".

Donald Trump pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos.
Donald Trump pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. | Foto: AFP

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Donald Trump mencionó que Europa "no va en la buena dirección" y volvió a asegurar que solo Estados Unidos puede proteger a Groelandia.

Donald Trump exige negociaciones inmediatas por Groenlandia

Sin embargo, el líder republicano confesó que no usará "la fuerza" para tomar esa isla ártica rica en recursos.

