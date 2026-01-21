Donald Trump pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. | Foto: AFP

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Donald Trump mencionó que Europa "no va en la buena dirección" y volvió a asegurar que solo Estados Unidos puede proteger a Groelandia.

Donald Trump exige negociaciones inmediatas por Groenlandia

Sin embargo, el líder republicano confesó que no usará "la fuerza" para tomar esa isla ártica rica en recursos.