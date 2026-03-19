Compra de cazas sigue en curso: gobierno aprobó otros S/522 millones

La fábrica sueca Saab ha ofertado 24 cazas Gripen E/F por US$3.500 millones, propuesta que hasta el momento se acerca a los requerimientos de la FAP. Foto: Saab

La fábrica sueca Saab ha ofertado 24 cazas Gripen E/F por US$3.500 millones, propuesta que hasta el momento se acerca a los requerimientos de la FAP. Foto: Saab

Antes de su repentina dimisión, la exprimer ministra Denisse Miralles suscribió junto con el jefe de Estado, José María Balcázar, el Decreto Supremo N°043-2026-EF que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas conceder un crédito suplementario a favor del Ministerio de Defensa por S/550.353.665, para la compra de una flota de 24 aeronaves que ha requerido la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Se trata de un tramo más de la cobertura financiera del proyecto identificado con el Código Único de Inversiones (CUI) N°2573425, que corresponde a la renovación de los aviones de guerra de primera línea de la FAP.

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Después de Dina Boluarte y José Jerí, Balcázar es el tercer mandatario que prosigue con la ejecución del plan de adquisición de un conjunto de cazas para renovar los franceses Mirage 2000P y los rusos MiG-29 y Sukhoi Su-25, que en gran parte se encuentran en condición de inoperativo por antigüedad (fueron incorporados a la FAP en las décadas de los 80 y 90).

Pocas horas antes de la destitución del presidente Jerí por parte del Congreso, este llegó a firmar el Decreto Supremo N°020-2026-EF, publicado el 16 de febrero de este año, con el que habilitó la transferencia de S/1.137 millones al Ministerio de Defensa con el objetivo de financiar la flota de cazas.

Ahora, este miércoles 17 de marzo, salió publicado el Decreto Supremo N°043-EF con la firma de la exprimer ministra Denisse Miralles, dando luz verde a la transferencia de otros S/522.353.665 al Ministerio de Defensa, fondos que pasarán a manos de la FAP para que ejecute el proyecto de inversión CUI N°2573425: la adquisición de los 24 cazas.

El presidente José María Balcázar y la exprimer ministra Denisse Miralles firmaron el decreto supremo otorgando un crédito suplementario para la adquisición de 24 cazas para la FAP. Foto: Andina

Haciendo caja

En consecuencia, sumando los montos considerados en ambos decretos supremos mencionados (N°020-2026-EF y N°043-2026-EF), resulta un total de S/1.689.353.665 hasta el momento.

El presupuesto asignado para la adquisición de la flota de 24 aeronaves de combate es de US$3.500 millones (aproximadamente S/12.040 millones al cambio del día).

Con la publicación del Decreto Supremo N°020-2026-EF este miércoles 17 de marzo, autorizando se le asigne S/522.353.665 al Ministerio de Defensa para que la FAP compre los cazas, se especula que la cifra estaría relacionada con la propuesta que hizo Estados Unidos el 15 de septiembre de 2025.

La empresa estadounidense Lockheed Martin, con el respaldo de la Casa Blanca, ofertó 12 aeronaves F-16 Block 70, por US$3.420 millones (S/11.764.800.000 al cambio del día).

Sin embargo, los decretos supremos mencionados que autorizan la transferencia por un total de S/1.689.353.665 al Ministerio de Defensa, se refieren al proyecto CUI N°2573425, que taxativamente indica que se trata de 24 aeronaves de guerra por US$3.500 millones.

No hay evidencia de lo contrario

De momento, no se ha publicado ningún otro decreto supremo modificando el proyecto de inversión oficialmente denominado: “Recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento del Grupo Aéreo Nº 4, Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, distrito de La Joya, Arequipa”.

El proyecto de compra de una flota de 24 cazas por US$3.500 millones cuenta además con la aprobación del Congreso. Y hasta donde se conoce, el presidente José María Balcázar no ha presentado una propuesta para modificar el número de aeronaves que está previsto adquirir.

Recuérdese que el 31 de diciembre de 2025, el expresidente José Jerí publicó el Decreto Supremo N°339-2025-EF, con el que aprobó una operación de endeudamiento interno hasta por S/7.580.000.000, financiado mediante la emisión de bonos soberanos. Estos recursos serán destinados al pago parcial por 24 cazas cuyo costo estimado es de US$3.500 millones.

El exprimer ministro Ernesto Álvarez llegó a decir que el gobierno de Jerí se inclinaba por los F-16 Block 70, pero luego tuvo que reconocer que la decisión estaba en manos de la entidad usuaria y técnica, esto es, la Fuerza Aérea del Perú.

De las tres propuestas que ha evaluado la FAP, el sueco Gripen E/F, el estadounidense F-16 Block 70 y el francés Rafale F4, la primera se acerca más a los términos de referencia que siguen siendo los mismos desde el inicio del proceso: 24 aeronaves de combate por US$3.500 millones.