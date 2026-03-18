Ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, es denunciado por presunto abuso sexual: titular de Minem se pronuncia

Ministro de Energía y Minas se pronunció sobre la denuncia a través de su cuenta de Facebook. | Foto: composición LR/ difusión

Ministro de Energía y Minas se pronunció sobre la denuncia a través de su cuenta de Facebook. | Foto: composición LR/ difusión

El actual ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, fue denunciado por el presunto delito de violencia sexual, un hecho que, según la víctima, ocurrió en la ciudad de Pucallpa en el año 2000, cuando ella era aún menor de edad y Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

Según el testimonio de la mujer, producto de esta agresión sexual resultó embarazada y tuvo un hijo que actualmente tiene veinticinco años. El joven fue reconocido legalmente por el ministro y reside en Australia desde hace una década. La madre señaló que no ha podido ver a su hijo desde el año 2016, motivo por el cual decidió hacer pública la denuncia para solicitar un reencuentro con él.

TE RECOMENDAMOS ¿QUIÉN ES LUIS ARROYO, EL NUEVO PREMIER DE BALCÁZAR? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, mencionó en el programa Beto a Saber.

La mujer señaló que tras el incidente informó a su madre para interponer una denuncia en la comisaría Coronel Portillo de Pucallpa; sin embargo, las autoridades se negaron a recibirla.

Ministro de Energía y Minas se pronuncia tras denuncia de presunto abuso sexual

A través de un comunicado en sus redes sociales, el ministro Angelo Alfaro se pronunció sobre la denuncia de presunto abuso sexual. El político mencionó que la denunciante y él convivieron por cinco años, tiempo en el cual formaron una familia y concibieron a su hijo.

"Las motivaciones sobre esas afirmaciones tienen intereses económicos no expresados públicamente... Por esta situación, y en aras de la transparencia entregaré todas las evidencias al Ministerio Público… Dejaré que sean los organismos de justicia correspondientes los que hagan las investigaciones", indicó.