Estados Unidos e Israel bombardean el mayor yacimiento de gas de Irán y desatan riesgo para el suministro energético

El ataque, que impactó una infraestructura vital para el suministro de gas, desata tensiones en la región, con Irán advirtiendo sobre “consecuencias incontrolables” y amenazando con represalias. Foto: o: AFP | AFP | AFP

El ataque, que impactó una infraestructura vital para el suministro de gas, desata tensiones en la región, con Irán advirtiendo sobre “consecuencias incontrolables” y amenazando con represalias. Foto: o: AFP | AFP | AFP

Estados Unidos e Israel atacaron el yacimiento South Pars-North Dome, la mayor reserva de gas del mundo ubicada en Irán, lo que provocó un incendio en instalaciones clave del complejo energético en Asulayeh, provincia de Bushehr. La televisión estatal confirmó que proyectiles impactaron la infraestructura, considerada vital en el suministro doméstico del país.

El campo gasístico, compartido con Qatar en el golfo Pérsico, abastece cerca del 70% del consumo interno de gas. Equipos de emergencia fueron desplegados con el fin de contener las llamas, mientras el gobierno advirtió que este ataque representa una escalada directa en la guerra en Medio Oriente, iniciada tras el 28 de febrero.

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Amenaza con represalias

El líder supremo Mojtaba Jamenei aseguró que “cada gota de sangre derramada tiene su precio”, tras la muerte de altos funcionarios en recientes incursiones aéreas. Entre ellos figura el ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, y el influyente Alí Larijani, lo que golpea su cúpula del poder.

Desde Tel Aviv, el ministro de Defensa, Israel Katz, sostuvo que su país mantendrá el foco en figuras clave del régimen. Según sus declaraciones, el ejército tiene autorización para atacar objetivos estratégicos sin restricciones.

En Teherán, el presidente Masud Pezeshkian alertó de que la ofensiva contra la infraestructura energética puede tener “consecuencias incontrolables”. En paralelo, los Guardianes de la Revolución reivindicaron explosiones en Tel Aviv como respuesta, a la vez que Hezbolá abrió otro frente con origen en Líbano.

Además, Irán elevó la amenaza regional al señalar instalaciones energéticas en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como “objetivos legítimos”. La empresa QatarEnergy reportó daños en Ras Laffan tras un lanzamiento de misiles.

Precios del petróleo y gas se disparan

El impacto se reflejó de inmediato en los mercados internacionales. El petróleo Brent subió un 3,83% y superó los 107 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate alcanzó los US$96.

La tensión también impulsó el precio del gas en Europa. El contrato TTF registró un aumento superior al 6%, en medio de preocupaciones por posibles interrupciones en las exportaciones de gas natural licuado. Aunque Teherán exporta volúmenes limitados, el temor a represalias presiona toda la cadena energética.

“Esto representa una nueva escalada”, afirmó para AFP el analista John Kilduff, quien subrayó que la arremetida marca una línea crítica.

El conflicto también evidencia las debilidades estructurales del sistema energético iraní. A pesar de sus vastas reservas, el país enfrenta dificultades para garantizar electricidad y calefacción, lo que aumenta su dependencia del campo South Pars-North Dome.

Tensiones escalan y ponen en riesgo el comercio

La crisis se extiende al estrecho de Ormuz, una vía clave en el comercio mundial de hidrocarburos. Irán bloqueó parcialmente el paso, lo que afecta a cerca de una quinta parte del tráfico global de petróleo. El presidente Donald Trump presionó a sus aliados con el objetivo de intervenir, aunque sugirió que podrían enfrentar la situación sin apoyo estadounidense.

Las medidas adoptadas por Washington incluyen una exención temporal a la Ley Jones y autorizaciones destinadas a transacciones con PDVSA, en un intento por contener el impacto en el mercado interno. Sin embargo, expertos consideran que estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

El canciller Abás Araqchi manifestó que “la ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar”, en referencia a las consecuencias económicas y geopolíticas del problema.