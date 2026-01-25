HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Macron acelera proyecto de ley en Francia para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Macron destaca la importancia de establecer "reglas claras" para adolescentes y familias, con sanciones para plataformas que no cumplan con la verificación de edad establecida por la nueva legislación.

Emmanuel Macron impulsa ley para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.
Emmanuel Macron impulsa ley para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. | Composición LR

El presidente francés Emmanuel Macron ha solicitado que su gobierno acelere el trámite de un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 15 años acceder a redes sociales. La iniciativa, que se debatirá con urgencia en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo entrar en vigor en septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

La propuesta busca limitar la exposición de los menores a plataformas digitales que pueden tener efectos perjudiciales en su salud mental. El proyecto de ley también contempla restricciones en el uso de teléfonos móviles dentro de las escuelas secundarias, con el fin de reducir distracciones y promover un ambiente más saludable para el aprendizaje.

Objetivo y alcance del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como principal objetivo prohibir que las plataformas de redes sociales permitan el acceso a menores de 15 años. Macron defiende que esta legislación proporcionará “una regla clara” para los adolescentes, las familias y el sistema educativo, estableciendo límites más estrictos sobre el uso de redes sociales en edades tempranas. Además, se busca restringir el uso de teléfonos móviles en los colegios secundarios, una medida que ya ha sido implementada en ciertos niveles educativos y que ahora se extendería a todos los centros.

La iniciativa se presenta como una respuesta a los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Según el gobierno francés, el uso prolongado de plataformas digitales está vinculado con aumentos en los trastornos de ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos en menores. Macron asegura que estas restricciones protegerán a los niños y adolescentes de los peligros inherentes a un entorno digital tan permeado de contenido y algoritmos.

Motivos de la iniciativa

La medida responde a los crecientes problemas de salud mental entre adolescentes debido al acceso desmedido a las redes sociales. Los informes indican que una proporción significativa de los jóvenes pasa varias horas al día en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, lo que se ha asociado con un aumento de casos de acoso en línea y una exposición constante a contenido inapropiado. El presidente Macron ha expresado su preocupación por cómo las redes pueden influir en el bienestar emocional y psicológico de los menores.

En este contexto, la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas también se presenta como una estrategia para reducir el uso de la tecnología en espacios educativos. Macron ha subrayado que los centros escolares deben ser lugares de aprendizaje y desarrollo social, no de distracción constante por dispositivos digitales. Esta parte de la medida busca restaurar la concentración de los estudiantes y promover actividades más productivas durante las horas escolares.

Proceso legislativo y plazos

El gobierno francés ha solicitado que el proyecto de ley sea tramitado con urgencia para que pueda ser aprobado antes del inicio del año escolar 2026. El uso del procedimiento urgente en la Asamblea Nacional tiene como fin reducir los tiempos de debate y permitir que la norma entre en vigor lo antes posible. Posteriormente, el proyecto pasará al Senado para su discusión y posible ratificación.

La propuesta se encuentra en una fase crítica, y Macron ha asegurado que este procedimiento acelerado permitirá abordar rápidamente las preocupaciones sociales sobre el bienestar digital de los menores. La ley, una vez aprobada, impondrá sanciones a las plataformas que no cumplan con la verificación de edad requerida y con las restricciones establecidas por la legislación.

Reacciones y críticas

La propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras que los sectores conservadores y algunos grupos de izquierda apoyan la medida, criticando el impacto de las redes sociales en los jóvenes, hay quienes advierten sobre los posibles problemas de implementación.

Algunas voces en la izquierda política temen que la ley sea un paternalismo digital excesivo y que no resuelva los problemas fundamentales asociados con la salud mental juvenil. Otros, como la comunidad tecnológica, han expresado su preocupación sobre cómo las plataformas verificarán la edad de los usuarios de manera efectiva.

