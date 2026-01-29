HOYSuscripcion LR Focus

Trump amenaza a Canadá con aplicar aranceles del 50% a todas sus aeronaves vendidas en Estados Unidos

A través de Truth Social, Trump advirtió sobre medidas de represalia en medio de su creciente tensión con Canadá, país al que considera una extensión de Estados Unidos.

Trump amenaza a Canadá con aplicar aranceles del 50% a todas sus aeronaves.
Trump amenaza a Canadá con aplicar aranceles del 50% a todas sus aeronaves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Canadá con imponer aranceles del 50% a todas las aeronaves que se vendan en territorio estadounidense si dicho país no "corrige de inmediato" la negativa de certificar las aeronaves" Gulfstream 500, 600, 700 y 800.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump también informó este jueves que, como medida de represalia, decidió retirar la certificación de los "Bombardier Global Express y todas las aeronaves fabricadas en Canadá, hasta que Gulfstream, una gran empresa estadounidense, esté completamente certificada, como debió haberlo estado hace muchos años", expresó.

Los Gulfstream: La joya aeronáutica de EE. UU.

Trump ha comentado en varias ocasiones que ve a Canadá como una especie de extensión de Estados Unidos y se ha referido a este país como el "estado 51" o incluso el "estado 52", si logra primero anexar a Groenlandia. El republicano destacó que los aviones Gulfstream representan una de las aeronaves más grandes y avanzadas, desde el punto de vista tecnológico, que jamás se hayan fabricado.

Los Gulfstream se producen principalmente en Estados Unidos, en una planta ubicada en Savannah, Georgia, que también sirve como sede central de la compañía. Desde 1967, esta instalación ha sido el núcleo del diseño, desarrollo y fabricación de la mayoría de sus aeronaves, las cuales son reconocidas por su alto rendimiento, su gran tamaño y su alcance. También se han convertido en jets ejecutivos de lujo ideales para viajes de negocios.

Trump y su guerra arancelaria con Canadá

El último sábado, Trump ya había advertido que impondría "aranceles del 100%" a las importaciones canadiensesEstados Unidos si se firma un acuerdo comercial entre Canadá y China. Esto, tras el anuncio de una asociación entre ambos países días atrás. El mandatario escribió en Truth Social que, si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a EE. UU, está muy equivocado".

Asimismo, Trump retiró la invitación a Canadá para formar parte de su recién creada "Junta de Paz". Según una fuente gubernamental citada por la agencia AFP, Canadá no pagará para unirse a este organismo, a pesar de que Carney había mostrado inicialmente su disposición para aceptar la invitación.

Canadá expresa su apoyo a Groenlandia

Durante el último Foro Económico Mundial en Davos, Carney reafirmó que Canadá apoya “firmemente” a Groenlandia, Dinamarca y la OTAN, en medio de la obsesión de Trump por apoderarse del territorio danés del Ártico. 

Para encontrar una solución a la crisis actual, destacó la importancia de tener "conversaciones enfocadas en alcanzar los objetivos comunes de seguridad y prosperidad en el Ártico". Además, abordó su visión de la política global y dijo que el mundo no regresará a la normalidad que existía antes de que Trump asumiera su segundo mandato en EE. UU.

En este contexto, el primer ministro canadiense instó a las potencias medianas a unirse para defender un orden internacional basado en principios. "Debemos actuar juntos, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú", sostuvo y añadió que el mundo está atravesando "una ruptura" y no simplemente "una transición".

