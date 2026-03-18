HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Cuartos de final Champions League 2026: partidos confirmados y equipos clasificados

Tras el cierre de los octavos de final, solo quedan 8 equipos en competencia por el título de la Orejona. Real Madrid, el más ganador, y PSG, el actual campeón, siguen en carrera.

La final de esta edición 2025-26 del torneo se jugará en Budapest. Foto: UEFA Champions League
La final de esta edición 2025-26 del torneo se jugará en Budapest. Foto: UEFA Champions League

Se van armando los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Tras los primeros resultados de los partidos de vuelta en la ronda de octavos, ya se conoce a la mitad de clasificados a la nueva instancia. Algunos clubes candidatos al título como Real Madrid y PSG lograron superar con éxito sus llaves para instalarse en la siguiente fase.

En cuanto al Barcelona, primero debe superar su difícil duelo ante Newcastle para avanzar a la próxima etapa. En cuanto a Bayern Múnich y Atlético de Madrid, tienen todo a su favor para resolver de forma positiva su serie luego de haber goleado en la ida.

PUEDES VER: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

lr.pe

Cuartos de final de la Champions League 2026: partidos confirmados

Por el momento, solo hay una llave ya confirmada en esta ronda de cuartos de final. El resto de clasificados espera rival tras los últimos partidos de octavos.

  • Sporting de Lisboa vs Arsenal
  • PSG vs rival a confirmar
  • Real Madrid vs rival a confirmar

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?

De acuerdo con el calendario de la UEFA, las ventanas para los partidos de cuartos de final de la Champions serán los días martes 7 y miércoles 8 de abril (juegos de ida) y martes 14 y miércoles 15 (juegos de vuelta).

¿Cómo ver los cuartos de final de la Champions League?

Así como el resto del torneo, la transmisión de estos cuartos de final en la Champions League 2025-26 estará a cargo de la cadena ESPN para Sudamérica, a través de sus señales principales: ESPN, ESPN 2 y ESPN 5.

Notas relacionadas
Barcelona vs Newcastle HOY EN VIVO por la Champions League vía ESPN: alineaciones confirmadas

Barcelona vs Newcastle HOY EN VIVO por la Champions League vía ESPN: alineaciones confirmadas

LEER MÁS
Partidos de la Champions League 2026 HOY: resultados de los juegos de vuelta por octavos de final

Partidos de la Champions League 2026 HOY: resultados de los juegos de vuelta por octavos de final

LEER MÁS
Alineaciones FC Barcelona contra Newcastle United: posibles formaciones para el partido por Champions League

Alineaciones FC Barcelona contra Newcastle United: posibles formaciones para el partido por Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN: empatan en el Camp Nou

Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN: empatan en el Camp Nou

LEER MÁS
¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana en mesa después de 2 meses de perder la final contra Senegal

¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana en mesa después de 2 meses de perder la final contra Senegal

LEER MÁS
Deportivo Garcilaso anunció a Sebastián Domínguez, excomentarista de ESPN, como nuevo DT

Deportivo Garcilaso anunció a Sebastián Domínguez, excomentarista de ESPN, como nuevo DT

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La imponente pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de Sudamérica en electricidad y desafía el récord mundial de China

Indecopi multa a Cinemark con casi un millón de soles por no pagar derechos de autor a artistas

Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN: ¡gol de Lamine Yamal!

Deportes

Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN: ¡gol de Lamine Yamal!

Deportivo Garcilaso anunció a Sebastián Domínguez, excomentarista de ESPN, como nuevo DT

Venezuela se proclamó campeón mundial de béisbol por primera vez y presidenta declara día no laborable como festejo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Roberto Sánchez propone nueva Constitución, apoyo militar en seguridad y cadena perpetua para corruptos

Crisis en gobierno y nuevo gabinete: Luis Enrique Arroyo Sánchez es designado primer ministro de José María Balcázar

Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025