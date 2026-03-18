Cuartos de final Champions League 2026: partidos confirmados y equipos clasificados

Se van armando los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Tras los primeros resultados de los partidos de vuelta en la ronda de octavos, ya se conoce a la mitad de clasificados a la nueva instancia. Algunos clubes candidatos al título como Real Madrid y PSG lograron superar con éxito sus llaves para instalarse en la siguiente fase.

En cuanto al Barcelona, primero debe superar su difícil duelo ante Newcastle para avanzar a la próxima etapa. En cuanto a Bayern Múnich y Atlético de Madrid, tienen todo a su favor para resolver de forma positiva su serie luego de haber goleado en la ida.

Cuartos de final de la Champions League 2026: partidos confirmados

Por el momento, solo hay una llave ya confirmada en esta ronda de cuartos de final. El resto de clasificados espera rival tras los últimos partidos de octavos.

Sporting de Lisboa vs Arsenal

PSG vs rival a confirmar

Real Madrid vs rival a confirmar

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?

De acuerdo con el calendario de la UEFA, las ventanas para los partidos de cuartos de final de la Champions serán los días martes 7 y miércoles 8 de abril (juegos de ida) y martes 14 y miércoles 15 (juegos de vuelta).

¿Cómo ver los cuartos de final de la Champions League?

Así como el resto del torneo, la transmisión de estos cuartos de final en la Champions League 2025-26 estará a cargo de la cadena ESPN para Sudamérica, a través de sus señales principales: ESPN, ESPN 2 y ESPN 5.