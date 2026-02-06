Argentina elimina aranceles recíprocos tras acuerdo histórico de inversión y comercio con EE.UU.

Este jueves, el gobierno de Javier Milei informó sobre la firma de un acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos. La administración argentina precisó que el tratado otorgará a la carne nacional un acceso "sin precedentes" al mercado estadounidense.

El acuerdo tiene como objetivo "reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores clave como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Atentado con bomba deja al menos 30 muertos y más de 120 heridos en un lugar de culto chiita en Pakistán

No más aranceles para 1.675 productos argentinos

La Cancillería argentina adelantó, a través de un comunicado, que Estados Unidos "eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos nacionales" y concederá una ampliación sin precedentes de 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado, lo que permitirá incrementar en 800 millones de dólares las exportaciones de este producto.

Marcelo Elizondo, analista internacional, declaró a la agencia AFP que el país está logrando "una inserción global que no tenía", especialmente en el contexto de la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y la influencia que esta puede tener con Estados Unidos. "Es un hecho muy significativo", concluyó.

PUEDES VER: Dos escoltas muertos y tres secuestrados dejó atentado en Colombia contra el senador Jairo Castellanos

La alianza Milei - Trump

Desde el inicio de su gestión, Javier Milei ha mantenido un firme alineamiento con Donald Trump y Estados Unidos. En octubre de 2025, recibió una línea de ayuda financiera de 20 mil millones de dólares, un importante respaldo en medio de una crisis política y cambiaria previa a las elecciones legislativas, que su partido ganó.

El saldo del intercambio comercial con Estados Unidos en 2025 fue superávit para Argentina, con 8.338 millones de dólares en exportaciones y 6.704 millones en importaciones. Las principales ventas de la nación sudamericana se dieron en los rubros de combustible, energía y manufacturas de origen industrial.