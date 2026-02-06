HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Argentina elimina aranceles recíprocos tras acuerdo histórico de inversión y comercio con EE.UU.

Con la firma mencionada, el gobierno de Javier Milei se beneficiará con el ingreso de productos que van desde "vehículos automotores hasta una amplia gama de productos agrícolas".

Argentina mantiene su excelente relación comercial con EE. UU.
Argentina mantiene su excelente relación comercial con EE. UU.

Este jueves, el gobierno de Javier Milei informó sobre la firma de un acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos. La administración argentina precisó que el tratado otorgará a la carne nacional un acceso "sin precedentes" al mercado estadounidense.

El acuerdo tiene como objetivo "reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores clave como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

No más aranceles para 1.675 productos argentinos

La Cancillería argentina adelantó, a través de un comunicado, que Estados Unidos "eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos nacionales" y concederá una ampliación sin precedentes de 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado, lo que permitirá incrementar en 800 millones de dólares las exportaciones de este producto.

Marcelo Elizondo, analista internacional, declaró a la agencia AFP que el país está logrando "una inserción global que no tenía", especialmente en el contexto de la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y la influencia que esta puede tener con Estados Unidos. "Es un hecho muy significativo", concluyó.

La alianza Milei - Trump

Desde el inicio de su gestión, Javier Milei ha mantenido un firme alineamiento con Donald Trump y Estados Unidos. En octubre de 2025, recibió una línea de ayuda financiera de 20 mil millones de dólares, un importante respaldo en medio de una crisis política y cambiaria previa a las elecciones legislativas, que su partido ganó.

El saldo del intercambio comercial con Estados Unidos en 2025 fue superávit para Argentina, con 8.338 millones de dólares en exportaciones y 6.704 millones en importaciones. Las principales ventas de la nación sudamericana se dieron en los rubros de combustible, energía y manufacturas de origen industrial.

