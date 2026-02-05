Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

La alerta de viaje de nivel 1 es renovada cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos. | Composición LR

A inicios de 2026, Estados Unidos renovó sus alertas de viaje, las cuales categorizan a los países alrededor del mundo con niveles del 1 al 4, dependiendo su grado de riesgo para los ciudadanos estadounidenses. Dentro de Latinoamérica, el país norteamericano incluyó a cuatro países dentro del primer grado, fuera de regiones adicionales.

De acuerdo con la página oficial del Departamento de Estado de EE. UU., el nivel 1 de estas alertas de viaje insta a los estadounidenses a tomar "las precauciones normales" si piensa visitar esas regiones.

¿Qué países de América Latina están en el nivel 1 de la alerta de viaje de EE. UU.?

"Este es el nivel de alerta más bajo en cuanto a riesgos de seguridad. Existe cierto riesgo en cualquier viaje internacional, y las condiciones en otros países pueden ser diferentes a las de Estados Unidos", esta es la premisa que brinda Washington a los ciudadanos sobre la alerta de viaje de nivel 1.

Luego, tras ingresar al mapa que segmenta a los países por grado de peligro, organizados por el Departamento de Estado, se puede ver que, en América Latina, existen cuatro países a los cuales abarca completamente el primer grado de alerta, los cuales son:

Argentina.

Guayana Francesa.

Surinam.

El Salvador.

En el caso de Argentina, la institución advierte que, si bien esta nación se encuentra en el nivel 1, "contiene áreas con mayor riesgo de seguridad".

Otras regiones en Latinoamérica y el Caribe

Además de los países, existen regiones dentro de otras naciones que tienen el nivel 1 de la alerta de viaje. En el caso de México, están los estados de Campeche y Yucatán. Mientras que, en el Caribe, están: Islas Vírgenes Británicas, Sint Maarten, Saba, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Aruba, Curazao y Bonaire.

Otros territorios cercanos a esta parte del continente que se suma a la lista son las Islas Caimán y las Islas Malvinas.

Lugares de América Latina a los que EE. UU. recomienda no viajar

Así como existen sitios donde los ciudadanos estadounidenses pueden tomar precauciones habituales a la hora de visitarlos, hay regiones que cuentan con la alerta máxima de seguridad: el nivel 4, donde los turistas se exponen a un grave peligro que pone en riesgo sus vidas.

Dentro de estas zonas dentro de Latinoamérica están: