HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Qué pasó con la Franja Electoral? Partidos malgastan dinero de los peruanos | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Las regiones incluidas en esta lista, publicada por el Departamento de Estado de EE. UU., están clasificadas en el nivel 1 de las alertas de viaje; es decir, que tienen un menor riesgo para estadounidenses.

La alerta de viaje de nivel 1 es renovada cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La alerta de viaje de nivel 1 es renovada cada año por el Departamento de Estado de Estados Unidos. | Composición LR

A inicios de 2026, Estados Unidos renovó sus alertas de viaje, las cuales categorizan a los países alrededor del mundo con niveles del 1 al 4, dependiendo su grado de riesgo para los ciudadanos estadounidenses. Dentro de Latinoamérica, el país norteamericano incluyó a cuatro países dentro del primer grado, fuera de regiones adicionales.

De acuerdo con la página oficial del Departamento de Estado de EE. UU., el nivel 1 de estas alertas de viaje insta a los estadounidenses a tomar "las precauciones normales" si piensa visitar esas regiones.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

lr.pe

¿Qué países de América Latina están en el nivel 1 de la alerta de viaje de EE. UU.?

"Este es el nivel de alerta más bajo en cuanto a riesgos de seguridad. Existe cierto riesgo en cualquier viaje internacional, y las condiciones en otros países pueden ser diferentes a las de Estados Unidos", esta es la premisa que brinda Washington a los ciudadanos sobre la alerta de viaje de nivel 1.

Luego, tras ingresar al mapa que segmenta a los países por grado de peligro, organizados por el Departamento de Estado, se puede ver que, en América Latina, existen cuatro países a los cuales abarca completamente el primer grado de alerta, los cuales son:

  • Argentina.
  • Guayana Francesa.
  • Surinam.
  • El Salvador.

En el caso de Argentina, la institución advierte que, si bien esta nación se encuentra en el nivel 1, "contiene áreas con mayor riesgo de seguridad".

Otras regiones en Latinoamérica y el Caribe

Además de los países, existen regiones dentro de otras naciones que tienen el nivel 1 de la alerta de viaje. En el caso de México, están los estados de Campeche y Yucatán. Mientras que, en el Caribe, están: Islas Vírgenes Británicas, Sint Maarten, Saba, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Aruba, Curazao y Bonaire.

Otros territorios cercanos a esta parte del continente que se suma a la lista son las Islas Caimán y las Islas Malvinas.

PUEDES VER: El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

lr.pe

Lugares de América Latina a los que EE. UU. recomienda no viajar

Así como existen sitios donde los ciudadanos estadounidenses pueden tomar precauciones habituales a la hora de visitarlos, hay regiones que cuentan con la alerta máxima de seguridad: el nivel 4, donde los turistas se exponen a un grave peligro que pone en riesgo sus vidas.

Dentro de estas zonas dentro de Latinoamérica están:

  • Venezuela.
  • Haití.
  • Sinaloa (México).
  • Zacatecas (México).
  • Tamaulipas (México).
  • Colima (México).
  • Michoacán (México).
  • Guerrero (México).
Notas relacionadas
Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

LEER MÁS
Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

LEER MÁS
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY en Loreto, 5 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Científicos de EE.UU. desarrollan una inmunoterapia que podría limpiar arterias en pacientes con enfermedades cardiacas por colesterol

'Poesía en el Parque': el oasis cultural de Miraflores que cumplirá 30 años en el anfiteatro del Kennedy

Mundo

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

China revoluciona el espacio: lanzarán la primera nave capaz de anticipar eventos solares que impactarán la Tierra

Expira el Nuevo START, el último pacto nuclear entre EE. UU. y Rusia, que revive el temor a una carrera atómica sin controles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025