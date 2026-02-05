Trump busca "nacionalizar" las elecciones legislativas de 2026 tras riesgo de perder mayoría parlamentaria

Donald Trump critica el sistema electoral de EE. UU. a medida que se acercan las elecciones legislativas de 2026. | AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comenzado a lanzar una serie de críticas contra el sistema electoral del país norteamericano a pocos meses de celebrarse las elecciones legislativas de mitad de Gobierno, donde las curules de la Cámara de Representantes y el Senado serán renovadas.

Tras el aumento de las cifras de desaprobación durante el primer año de la segunda administración de Trump, el republicano ve con preocupación la posibilidad de perder la mayoría parlamentaria, por lo que llamó a la recuperación de estos comicios.

El llamado de Trump a "nacionalizar" las elecciones de EE. UU.

Donald Trump, que aún no reconoce su derrota en las presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden, propone que, frente a la llegada de los comicios del Congreso, los republicanos deben "nacionalizar" este proceso electoral y evitar una mayor presencia de la oposición en el segundo poder del Estado.

"Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control. Deberíamos tomar el control de las votaciones en al menos 15 lugares. Deberían nacionalizar las votaciones'", expresó el mandatario en un episodio del pódcast dirigido por el exsubdirector del FBI Dan Bongino. Luego, el martes, desde el Despacho Oval, se cuestionó: "No sé por qué el gobierno federal no lo hace de todos modos".

"Obviamente, no ha leído la Constitución de Estados Unidos, que establece que los estados dirigen las elecciones, no el gobierno federal", sentenció el senador demócrata Bernie Sanders a CNN.

Esta nueva perspectiva genera malestar entre los opositores, quienes buscarían aprovechar el crecimiento en los índices de desaprobación del jefe de Estado para hacerse con una "ola azul" dentro del Parlamento el próximo 3 de noviembre de 2026. Este panorama recibió mayor incentivo tras los resultados de las últimas elecciones locales, donde la oposición obtuvo puestos clave, como en Nueva York, donde Zohran Mamdani resultó elegido alcalde en 2025.

Menos apoyo

De acuerdo con un informe publicado por Pew Research Center el 29 de enero de 2026, la aprobación de Donald Trump cayó en tres puntos porcentuales, situándose en 37%, su menor nivel en lo que va de su segundo gobierno. Tan solo alrededor de una cuarta parte de los sus connacionales afirmaron apoyar "todas o la mayoría de las políticas y planes" del mandatario.

"Los estadounidenses, en una proporción de más de dos a uno, dicen que las acciones de la administración han sido peores de lo que esperaban (50%) en lugar de mejores (21%)", se lee en el texto. Además, afirman que la confianza en el republicano cayó a 42%, cifra menor a comparación del 55% que tenía el año anterior.

Asimismo, se demostró que miembros de su mismo partido también habían cambiado su perspectiva sobre el presidente, ya que un 61% de ellos afirma que "no tienen la obligación de apoyar a Trump si no están de acuerdo con él".

La popularidad del líder del movimiento MAGA sigue en caída libre, luego de las más recientes polémicas, como la muerte de manifestantes a manos de agentes federales, la intensificación de su política migratoria, el hostigamiento a gobiernos demócratas y la más reciente liberación de miles de archivos del caso Epstein.

El fantasma del fraude electoral

El líder estadounidense no pasa la página y busca imponer una serie de reformas para, según él, hacer más seguras las elecciones y evitar un próximo arrebatamiento por las fuerzas demócratas. "Fueron amañadas… ahora todo el mundo lo sabe", exclamó Trump, en referencia a los comicios de 2020.

Tras sus polémicas declaraciones, las cuales manifiestan un ligero grado de preocupación por perder un respaldo mayor desde el Congreso, el miércoles, a través de una entrevista con NBC, aseguró, sin pruebas, que "hay algunas zonas del país que son extremadamente corruptas", en referencia a los estados y ciudades gobernados por demócratas.

Según afirmó Rick Hasen, profesor de Derecho de la UCLA, a AFP, estas declaraciones formarían parte "de una estrategia más amplia para, como mínimo, sembrar dudas sobre la validez de las próximas elecciones".

EE. UU., un país compuesto por 50 estados federados, tiene un sistema electoral vigente donde no gana quien tiene más votos a nivel nacional, sino quien llega primero a 270 votos electorales ganando estado por estado. En el caso del Congreso, el cual entra en este proceso cada dos años, se elige a un tercio de los senadores y a los 435 miembros de la Cámara de Representantes por voto popular directo.