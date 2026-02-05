EE. UU. potencia su estrategia militar y moderniza la base naval de este país de América Latina, donde China construyó un megapuerto

EE. UU. y Perú coordinan la modernización de la principal base naval del país. Foto: Composición LR

El Gobierno de Estados Unidos aprobó un proyecto para fortalecer la base naval del Callao, en Perú, dentro de un plan de cooperación en defensa y logística marítima. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington por consolidar alianzas estratégicas en América Latina.

El proyecto contempla la coordinación directa entre ambos gobiernos y la presencia de personal estadounidense durante un periodo prolongado. Su implementación se desarrolla en un escenario marcado por la modernización de puertos peruanos y el crecimiento del comercio marítimo en la región del Pacífico.

¿Cuánto invertirá Estados Unidos en la nueva base naval del Callao y qué incluirá la modernización?

La inversión total aprobada por el Departamento de Estado alcanza US$1.500 millones, destinados a la compra de equipos y servicios militares. La modernización abarcará la construcción de muelles especializados y la ampliación de instalaciones para reforzar la operatividad de la base.

El proyecto permitirá liberar cerca de 80 hectáreas dentro del puerto del Callao, destinadas a la expansión de su infraestructura comercial. Además, la coordinación entre los gobiernos se realizará mediante un esquema directo de cooperación, con supervisión técnica por parte de expertos estadounidenses.

¿Qué efectos tendrá la expansión de la base estadounidense en la logística portuaria y el comercio marítimo peruano?

Parte del equipamiento de la base quedará a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, uno de los principales proyectos de comercio regional financiado por China. La iniciativa fortalecerá las capacidades logísticas de Perú sin alterar el equilibrio militar en la región, según fuentes oficiales de Washington.

La modernización facilitará la operación de muelles y áreas portuarias, contribuyendo a la optimización de los flujos comerciales en el Pacífico. La presencia de personal estadounidense permitirá la implementación eficiente de la infraestructura adquirida y su mantenimiento a largo plazo.

¿Cómo se relacionan la expansión de la base de EE. UU. y los proyectos portuarios de China en Perú?

Mientras Estados Unidos invierte en la modernización de la base naval del Callao, China financió en 2024 un megapuerto en Perú, con un monto de US$3.500 millones, considerado el primer proyecto de este tipo de Beijing en América Latina. Ambos desarrollos reflejan la relevancia estratégica de Perú en la región.

El puerto de Chancay, junto con la base estadounidense, configura un escenario donde la infraestructura portuaria y la logística marítima regional experimentan un crecimiento notable. La expansión de la base de EE. UU. se ejecuta bajo cooperación bilateral, mientras que los proyectos chinos se realizan mediante financiamiento directo de Pekín y empresas privadas.