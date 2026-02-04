El pontífice hizo un llamado urgente a evitar que se deje caer este tratado sin asegurar su seguimiento de manera efectiva. Foto: AFP.

El Papa León XIV advirtió sobre la posibilidad de una “nueva carrera armamentística” a pocas horas de que expire el último acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, que limita el despliegue de armas nucleares de ambas potencias.

El pontífice hizo un llamado urgente a evitar que se deje caer este tratado sin asegurar su seguimiento de manera efectiva. “Hago un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”, expresó, y destacó que es “más urgente que nunca reemplazar la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida”.

Al final de su audiencia semanal en el Vaticano, añadió: “Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones”.

Nuevo START

El acuerdo conocido como Nuevo START, que limita el número de ojivas nucleares y lanzadores, expira este jueves. Firmado en 2010, el tratado obligaba a ambos países a reducir su armamento nuclear a 800 lanzadores y bombarderos pesados, además de limitar a 1,550 las ojivas estratégicas ofensivas desplegadas.

En febrero de 2023, Rusia anunció la suspensión de su participación en el tratado Nuevo START, sin retirarse formalmente, y aseguró que seguiría respetando los límites establecidos en el acuerdo.

El mundo se encuentra en una coyuntura "peligrosa"

El Kremlin advirtió que el mundo se encuentra en una coyuntura "peligrosa" debido a la expiración del tratado. Además, ofreció una prórroga de un año, aunque el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, señaló que "todavía no hemos recibido respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa".

Si el tratado no se prorroga, Peskov indicó que las dos principales potencias nucleares del mundo "se quedarían sin un documento fundamental que limite y controle estos arsenales".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado en septiembre que una prórroga del acuerdo "suena como una buena idea", aunque desde entonces no se ha dado ningún paso concreto al respecto.