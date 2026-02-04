HOYSuscripcion LR Focus

HRW advierte de que el "avance autoritario" de Trump es una nueva amenaza para los derechos humanos en el mundo

La organiación HRW denuncia las redadas violentas y deportaciones arbitrarias en EE.UU. China y Rusia también están incluidos en el informe 2026.

La organización HRW afirma que la Administración Trump ejerce una fuerza que debilita las normativas humanitarias vigentes.
La organización HRW afirma que la Administración Trump ejerce una fuerza que debilita las normativas humanitarias vigentes. | Composición LR/AFP/HRW

Human Rights Watch (HRW) advierte en su World Report 2026, de 529 páginas, sobre el peligro que corre el sistema internacional de derechos humanos tras el retorno político de Donald Trump. La organización afirma que su administración ejerce una fuerza que debilita las normativas humanitarias vigentes. "Bajo la presión implacable del presidente de EE. UU. y persistentemente socavado por China y Rusia, el orden internacional basado en normas está siendo aplastado".

Representantes de HRW, incluidos Sarah Yager, Mausi Segun, Juan Pappier y Yulia Gorbunova, analizaron la crisis global actual durante el lanzamiento de su informe anual. El director ejecutivo, Philippe Bolopian, afirmó que “el año 2025 ha sido un punto de inflexión para los derechos humanos” debido a factores críticos.

PUEDES VER: Donald Trump revela haber hablado de "asuntos militares, Taiwán" y más en llamada telefónica con Xi Jinping

Un giro hacia el autoritarismo de Trump: redadas, deportaciones y más, según HRW

El World Report 2026, en su edición número 36, documenta graves regresiones en derechos humanos en más de 100 países. El informe detalla violaciones sistemáticas que incluyen el uso excesivo de la fuerza en conflictos, la represión de la disidencia y la implementación de políticas migratorias restrictivas. Estas prácticas afectan tanto a naciones democráticas como a regímenes autoritarios, lo cual evidencia un deterioro global de las libertades civiles y la seguridad humana.

En Estados Unidos, HRW alerta sobre un giro hacia el autoritarismo durante el segundo mandato del republicano. La organización denuncia una ofensiva directa contra el Estado de derecho mediante redadas violentas, deportaciones arbitrarias y ataques a los mecanismos de rendición de cuentas. Al respecto, Tanya Greene, directora del programa para EE. UU., afirmó: "La administración Trump no solo está retrocediendo protecciones duramente ganadas, sino que está activamente desmantelando pilares fundamentales de la democracia estadounidense".

Asimismo, señalan que, a nivel internacional, la administración estadounidense debilita el sistema global de derechos humanos tras su retiro de instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Acuerdo de París. Mientras tanto, gobiernos autoritarios en China y Rusia intensifican su control mediante la censura y la persecución. En Beijing, persiste la represión contra minorías como los uigures y tibetanos, mientras que, en Moscú, escalan las leyes que criminalizan a las organizaciones independientes y a la sociedad civil.

PUEDES VER: Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

El llamado de HRW tras otros ejemplos de abusos

Human Rights Watch insta a las democracias que respetan los derechos humanos a formar un frente común contra la expansión autoritaria que pone en riesgo la estructura internacional de libertades. En su ensayo introductorio, Bolopion destacó que solo una “alianza estratégica” entre gobiernos, sociedad civil y movimientos sociales tiene la capacidad de frenar estas tendencias globales y devolver la vigencia a los estándares universales.

La organización expuso casos específicos de abusos para evidenciar la gravedad de la situación actual. En América Latina y el Caribe, HRW documentó que diversos gobiernos adoptaron políticas de seguridad bajo la influencia de la retórica de Trump. Estas medidas justifican atropellos hacia los migrantes, principalmente, además de un uso excesivo de la fuerza que eleva los niveles de violencia.

HRW subrayó que la acción colectiva representa una herramienta determinante para el cambio. Por ello, la entidad enfatizó que los gobiernos y la sociedad civil deben articular respuestas coordinadas. Este esfuerzo busca el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción de la responsabilidad internacional y la preservación de los mecanismos que protegen a las poblaciones vulnerables ante los abusos de poder.

