HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Milagros Jáuregui manipula a niñas víctimas de abuso para obligarlas a ser madres | Fuerte y Claro

Mundo

Trump estalla contra periodista de CNN tras ser consultado por las víctimas de Epstein: “Deberían avergonzarse de ti"

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump arremetío contra la periodista de CNN, Kaitlan Collins, a quien, además, la calificó como "muy mala" y "la peor reportera".

Trump arremetió contra Kaitlan Collins tras ser consultado por las víctimas de Epstein.
Trump arremetió contra Kaitlan Collins tras ser consultado por las víctimas de Epstein. | Composición LR/NBC News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un polémico momento con la periodista de CNN, Kaitlan Collins, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras ser consultado sobre los archivos de Jeffrey Epstein. La situación se intensificó cuando la reportera le preguntó qué mensaje tenía para las víctimas del financiero condenado por delitos sexuales.

"¿Qué le diría a las supervivientes de Epstein?", fue la pregunta que hizo Collins a Trump, quien al escuchar el nombre del depredador sexual, se desvió del tema, atacó a la periodista y la calificó como "la peor reportera".

TE RECOMENDAMOS

¿RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI PASAN A SEGUNDA VUELTA? | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

"Eres muy mala. Te conozco desde hace diez años. Creo que nunca te he visto sonreír. ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad", respondió Trump, quien atacó a Collins con sus gestos.

Sin detenerse, Trump continuó con sus críticas hacia CNN. "Con razón no tienes unas audiencias muy buenas, son una organización muy deshonesta". "Deberían estar avergonzados de ti", añadió Trump, cuestionando directamente la ética de la periodista.

PUEDES VER: Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca tras meses de tensiones y amenazas: "¿Qué sigue"?

lr.pe

Trump resta importancia al caso Epstein

El republicano señaló que Estados Unidos debería "pasar a otra cosa" y explicó que los archivos solo lo mencionan en el contexto de una supuesta conspiración entre Epstein y el escritor Michael Wolff para "dañarlo políticamente".

También fue preguntado sobre las menciones en los documentos de su secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el empresario Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX. El mandatario cerró el tema rápidamente tras asegurar que no había leído los archivos porque tiene "muchas cosas que hacer", y añadió que ambos "estarán bien".

La respuesta de Trump ha generado críticas por su tono desafiante y por no emitir un mensaje claro hacia las víctimas del caso Epstein, uno de los temas más delicados y polémicos de la política estadounidense actual.

PUEDES VER: Lo que se sabe, lo que se ha probado y lo que sigue sin explicación en la relación Trump–Epstein

lr.pe

CNN defiende a Collins

Pocos minutos después de los ataques de Trump, CNN salió en defensa de Kaitlan Collins, a la que describió como "una periodista excepcional" que pregunta "con gran profundidad y tenacidad".

En el mismo comunicado, la cadena expresó que, a pesar de que Collins ha sido blanco de ataques "frecuentes" por parte de Trump, continuará apoyándola y aseguraron que seguirá representando a CNN en la cobertura de los eventos públicos del presidente estadounidense.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez se reúne con la enviada de Trump para impulsar el acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos

lr.pe

Los recurrentes ataques de Trump a la prensa

Las críticas de Trump hacia los reporteros, especialmente hacia las mujeres, son un tema recurrente en sus conferencias de prensa. En noviembre pasado, llamó "estúpida" a una periodista que le preguntó por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D. C.

La periodista había cuestionado al presidente sobre su acusación de que las políticas migratorias de Biden estaban relacionadas con el ataque ocurrido días antes en la capital, que resultó en la muerte de un agente, a pesar de que la Administración actual había revisado al sospechoso, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.

Asimismo, unos días antes, Trump llamó "fea por dentro y por fuera" a la reportera Katie Rogers de The New York Times y le dijo "quieta, cerdita" a Catherine Lucey, periodista de Bloomberg, cuando le preguntó en el avión presidencial sobre los archivos del financista condenado Jeffrey Epstein.

Notas relacionadas
Donald Trump revela haber hablado de "asuntos militares, Taiwán" y más en llamada telefónica con Xi Jinping

Donald Trump revela haber hablado de "asuntos militares, Taiwán" y más en llamada telefónica con Xi Jinping

LEER MÁS
Zar fronterizo de Trump anuncia el retiro "inmediato" de 700 agentes migratorios de Mineápolis tras tensión por la muerte de dos estadounidenses

Zar fronterizo de Trump anuncia el retiro "inmediato" de 700 agentes migratorios de Mineápolis tras tensión por la muerte de dos estadounidenses

LEER MÁS
Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump

Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

LEER MÁS
El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Mundo

China revoluciona el espacio: lanzarán la primera nave capaz de anticipar eventos solares que impactarán la Tierra

Ucrania afirma que el diálogo con Rusia y Estados Unidos en Adu Dabi fue "productivo", pero Moscú sigue con bombardeos

El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025