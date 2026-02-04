El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un polémico momento con la periodista de CNN, Kaitlan Collins, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras ser consultado sobre los archivos de Jeffrey Epstein. La situación se intensificó cuando la reportera le preguntó qué mensaje tenía para las víctimas del financiero condenado por delitos sexuales.

"¿Qué le diría a las supervivientes de Epstein?", fue la pregunta que hizo Collins a Trump, quien al escuchar el nombre del depredador sexual, se desvió del tema, atacó a la periodista y la calificó como "la peor reportera".

"Eres muy mala. Te conozco desde hace diez años. Creo que nunca te he visto sonreír. ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad", respondió Trump, quien atacó a Collins con sus gestos.

Sin detenerse, Trump continuó con sus críticas hacia CNN. "Con razón no tienes unas audiencias muy buenas, son una organización muy deshonesta". "Deberían estar avergonzados de ti", añadió Trump, cuestionando directamente la ética de la periodista.

Trump resta importancia al caso Epstein

El republicano señaló que Estados Unidos debería "pasar a otra cosa" y explicó que los archivos solo lo mencionan en el contexto de una supuesta conspiración entre Epstein y el escritor Michael Wolff para "dañarlo políticamente".

También fue preguntado sobre las menciones en los documentos de su secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el empresario Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX. El mandatario cerró el tema rápidamente tras asegurar que no había leído los archivos porque tiene "muchas cosas que hacer", y añadió que ambos "estarán bien".

La respuesta de Trump ha generado críticas por su tono desafiante y por no emitir un mensaje claro hacia las víctimas del caso Epstein, uno de los temas más delicados y polémicos de la política estadounidense actual.

CNN defiende a Collins

Pocos minutos después de los ataques de Trump, CNN salió en defensa de Kaitlan Collins, a la que describió como "una periodista excepcional" que pregunta "con gran profundidad y tenacidad".

En el mismo comunicado, la cadena expresó que, a pesar de que Collins ha sido blanco de ataques "frecuentes" por parte de Trump, continuará apoyándola y aseguraron que seguirá representando a CNN en la cobertura de los eventos públicos del presidente estadounidense.

Los recurrentes ataques de Trump a la prensa

Las críticas de Trump hacia los reporteros, especialmente hacia las mujeres, son un tema recurrente en sus conferencias de prensa. En noviembre pasado, llamó "estúpida" a una periodista que le preguntó por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D. C.

La periodista había cuestionado al presidente sobre su acusación de que las políticas migratorias de Biden estaban relacionadas con el ataque ocurrido días antes en la capital, que resultó en la muerte de un agente, a pesar de que la Administración actual había revisado al sospechoso, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.

Asimismo, unos días antes, Trump llamó "fea por dentro y por fuera" a la reportera Katie Rogers de The New York Times y le dijo "quieta, cerdita" a Catherine Lucey, periodista de Bloomberg, cuando le preguntó en el avión presidencial sobre los archivos del financista condenado Jeffrey Epstein.