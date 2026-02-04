HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

Abogados alertaron que correos, imágenes y nombres quedaron visibles pese a la obligación legal de censura en los archivos de Epstein.

El DOJ admitió fallos técnicos y retiró archivos para una nueva edición. Foto: AFP
El DOJ admitió fallos técnicos y retiró archivos para una nueva edición. Foto: AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró de su sitio web miles de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein luego de que víctimas y sus representantes legales alertaran sobre la exposición de información personal sensible. Los archivos, publicados el viernes, incluían datos que permitían identificar a posibles sobrevivientes, lo que provocó reclamos formales ante un tribunal federal.

Según los abogados de las víctimas, las deficiencias en la edición de los documentos alteraron la vida de cerca de cien personas. La divulgación formó parte de una publicación ordenada tras la aprobación de una medida del Congreso que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos relacionados con Epstein, bajo la condición de eliminar cualquier elemento que permitiera reconocer a las víctimas.

¿Qué tipo de información personal quedó expuesta en los documentos del caso Epstein que llevó al DOJ a retirarlos de su sitio web?

Entre los documentos difundidos se encontraron direcciones de correo electrónico y fotografías de desnudos en las que podían identificarse nombres y rostros de posibles víctimas. Esta información apareció en miles de archivos disponibles en línea, pese a que los términos de la publicación exigían la protección de la identidad de las personas afectadas.

Las sobrevivientes difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron la divulgación como “indignante”. En ese texto señalaron que no deberían ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”. Los abogados de las víctimas sostuvieron que los errores de edición no solo vulneraron la privacidad, sino que generaron consecuencias personales graves para quienes aparecían identificadas en los registros.

¿Cuáles fueron los tres incumplimientos del DOJ señalados por Lisa Phillips?

Lisa Phillips, una de las víctimas de Epstein, declaró a la BBC que muchas sobrevivientes se encontraban “muy descontentas con el resultado” de la publicación. En sus declaraciones, enumeró tres fallas concretas que, según dijo, el Departamento de Justicia no cumplió durante el proceso de divulgación.

“En primer lugar, muchos documentos aún no se han divulgado. En segundo lugar, la fecha fijada para la publicación ya ha pasado. Y en tercer lugar, el Departamento de Justicia publicó los nombres de muchas de las sobrevivientes”, afirmó Phillips. Tras detallar esos puntos, añadió: “Sentimos que están jugando con nosotras, pero no vamos a dejar de luchar”.

¿Qué medidas tomó el DOJ tras las denuncias y qué porcentaje de archivos temporalmente expuso datos sin censura?

En una carta presentada ante un juez federal el lunes, el Departamento de Justicia informó que había retirado todos los archivos señalados por las víctimas o sus abogados para una edición posterior. “Todos los documentos que las víctimas o sus abogados solicitaron que se eliminaran anteayer por la noche han sido retirados para su posterior edición”, indicó la institución en el escrito judicial. La instancia judicial comunicó que continúa revisando nuevas solicitudes y evaluando si existen otros documentos que requieran correcciones adicionales.

El Departamento de Justicia también señaló que eliminó un “número sustancial” de documentos identificados de forma independiente. Un portavoz declaró a CBS que la entidad “se toma muy en serio la protección de las víctimas” y que había tachado miles de nombres en millones de páginas publicadas. Según esa misma fuente, “hasta la fecha, solo el 0,1% de las páginas publicadas” contenían información sin censura que podría permitir la identificación de víctimas.

