Tras anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren por el ampay junto a mujeres en Argentina, Onelia Molina brindó declaraciones en la reciente edición de ‘Esto es Guerra’, donde fue consultada acerca de su amistad actual con Patricio Parodi luego de que este haya sido parte del grupo de influencers protagonistas del polémico viaje.

La odontóloga afirmó que llegó a sentirse defraudada por el popular ‘Pato’, pues ambos llevan una amistad en la que, según contó, han compartido y vivido muchos momentos. Sostuvo que tenía mejores expectativas sobre sus acciones dado que estuvo al lado de su entonces pareja en aquel yate en Buenos Aires. “Esperaba muchísimo más (Patricio). Más por palabras que compartimos, por todo lo que hemos vivido, sí me he sentido un poco defraudada la verdad”, aseguró.

Onelia Molina habla sobre amistad de Patricio Parodi tras imágenes de Mario Irivarren

Molina continuó exponiendo su postura, y cuestionó la lealtad amical del 'guerrero' por el viaje que organizó junto a Mario Irivarren, Said Palao y 'Francho' Sierralta a Argentina, donde Irivarren fue aparentemente captado besando a una joven. Según Onelia, un amigo evitaría formar parte de esas circunstancias. “También considero que un buen amigo no te pondría y no aceptaría esas situaciones”, expresó.

Sin embargo, la modelo fue clara en admitir que solo Mario fue responsable de sus propios actos como persona adulta, y reconoció que Patricio no pudo haber obligado a alguien a comportarse de una manera en específico. “Soy consciente que cada persona es adulta. Cada uno es responsable de sus actos, entonces nadie le puso una pistola a nadie, e hizo nada para que Mario actúe así”, dijo.

En esa misma línea, indicó que en un futuro conversará mejor de la situación con Parodi con el fin de aclarar su relación amical; no obstante, marcó distancia de Said Palao. “Imagino que en su momento ya hablaré con Pato, con Said no tengo amistad, pero cada uno con su tema. Espero que les vaya bien”, señaló.