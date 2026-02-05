HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Qué pasó con la Franja Electoral? Partidos malgastan dinero de los peruanos | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Argentina supera en el juego a Brasil tras sellar un acuerdo histórico con EE. UU. que redefine la carrera por minerales críticos

El pacto con Estados Unidos reordena la competencia minera en América Latina y expone las debilidades de Brasil en refinación y marco regulatorio.

Argentina toma ventaja y Brasil enfrenta un nuevo escenario minero con el pacto de Estados Unidos. Foto: AFP
Argentina toma ventaja y Brasil enfrenta un nuevo escenario minero con el pacto de Estados Unidos. Foto: AFP

El acuerdo sobre minerales críticos firmado entre Argentina y Estados Unidos introduce un nuevo marco para las cadenas de suministro estratégicas. Tierras raras, litio, grafito y cobre pasan a ocupar un lugar central en la agenda económica y de seguridad de Washington, que prioriza socios que puedan ofrecer contratos estables y capacidad industrial.

Para Brasil, el impacto no se mide en el subsuelo, sino en la superficie. La dotación geológica permanece intacta, pero el mercado comienza a valorar otros atributos: procesamiento local, previsibilidad normativa y avance administrativo de los proyectos. En ese contexto, el entendimiento de Buenos Aires y Washington altera las comparaciones regionales.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: ¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

lr.pe

¿Por qué el acuerdo entre Argentina y EE. UU. cambia las reglas del juego para Brasil?

El entendimiento bilateral no funciona como un gesto diplomático aislado. Envía una señal al mercado sobre el rumbo de la política estadounidense, que trata a los minerales críticos como un asunto de seguridad económica y busca asegurar suministros antes de que los cuellos de botella industriales se consoliden.

Ese cambio afecta de forma directa al gobierno de Lula. La competencia ya no se limita a la disponibilidad de recursos, sino a la capacidad de presentar proyectos financiables, con marcos regulatorios claros y etapas locales de transformación. Bajo esos criterios, los capitales comienzan a contrastar iniciativas en ambos países.

PUEDES VER: China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

lr.pe

¿En qué minerales Brasil tiene ventaja geológica y en cuáles pierde valor por falta de procesamiento y refinación?

En tierras raras, el país carioca dispone de reservas estimadas en unos 21 millones de toneladas en equivalente de óxido. Sin embargo, no cuenta con una cadena continua de separación y fabricación, el segmento donde China consolidó su liderazgo. Serra Verde marca una excepción, con producción comercial en marcha y volúmenes previstos de entre 4.800 y 6.500 toneladas anuales hasta comienzos de 2027.

En litio, la situación resulta más favorable. La explotación de espodumena en Minas Gerais posiciona al país como proveedor recurrente, con reservas cercanas a 590.000 toneladas de Li₂O contenido y producción de concentrados en 2023. Aun así, la comparación regional incorpora ahora la refinación y los productos químicos como factores centrales.

PUEDES VER: Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

lr.pe

¿Cómo el grafito, el cobre y el niobio muestran que el valor ya no está en la reserva, sino en el procesamiento industrial?

El grafito ilustra ese desplazamiento del valor. Brasil concentra cerca del 40% de las reservas mundiales, pero la ventaja se define en el grafito esférico purificado, insumo clave para ánodos de baterías. La ausencia de ese eslabón expone a los productores a márgenes más estrechos.

En cobre y niobio, el patrón se repite con matices. El país combina producción relevante y exportaciones sólidas en cobre, aunque el salto de valor depende de metalurgia avanzada, inversiones intensivas y permisos ambientales. El niobio, con una cadena desarrollada a lo largo del tiempo, muestra el tipo de estructura industrial que hoy observan los inversores en otros minerales críticos.

Notas relacionadas
EE. UU. potencia su estrategia militar y moderniza la base naval de este país de América Latina, donde China construyó un megapuerto

EE. UU. potencia su estrategia militar y moderniza la base naval de este país de América Latina, donde China construyó un megapuerto

LEER MÁS
Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

LEER MÁS
Estados Unidos desafía a Xi Jinping y aconseja a este país de América Latina cancelar un proyecto astronómico impulsado por China

Estados Unidos desafía a Xi Jinping y aconseja a este país de América Latina cancelar un proyecto astronómico impulsado por China

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina supera en el juego a Brasil tras sellar un acuerdo histórico con EE. UU. que redefine la carrera por minerales críticos

José Jerí: Despacho Presidencial pagará su defensa por reuniones con empresarios chinos

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

Mundo

Expira el Nuevo START, el último pacto nuclear entre EE. UU. y Rusia, que revive el temor a una carrera atómica sin controles

Venezuela aprueba por unanimidad el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por Delcy Rodríguez

Avianca retoma vuelos comerciales de Colombia a Venezuela tras reapertura del espacio aéreo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Despacho Presidencial pagará su defensa por reuniones con empresarios chinos

Docentes protestan durante visita de ministro de Educación a Piura: "¡Exigimos nuestros derechos!"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025