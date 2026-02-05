HOYSuscripcion LR Focus

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

El nuevo aeródromo del gigante asiático contará con 4 pistas de aterrizaje y promete convertirse en un punto neurálgico para el intercambio comercial con Japón y Corea del Sur.

China construye el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan en medio del océano.
China construye el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan en medio del océano. | IA de LR

China desafía los límites de la naturaleza con un proyecto único. Durante el gobierno de Xi Jinping, se construye un megaaeropuerto de 900.000 m² en Dalian, una ciudad situada en el extremo sur de la provincia de Liaoning. La obra, valorada en 4.300 millones de dólares, se levantará sobre un terreno artificial en el mar.

Pekín señaló que la iniciativa busca crear una infraestructura única y mitigar la saturación que enfrenta el país. La nueva instalación estará diseñada para recibir hasta 80 millones de pasajeros anuales y al menos un millón de toneladas de carga. Sin embargo, en la fase inicial, solo podrá acoger a 43 millones de viajeros al año.

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar

En una isla artificial se levantará el nuevo Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, considerado la mayor terminal aérea del mundo. La infraestructura ocupará una superficie de 20 kilómetros cuadrados, según un comunicado difundido por Dalian Jinzhou Bay International a través de la plataforma china WeChat, y citado por CNN. Con esas dimensiones, podrá superar al Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKG) y al Aeropuerto Kansai de Japón (KIX).

Aunque actualmente existen más de 20 aeródromos en construcción, el proyecto de Jinzhouwan destaca por ser el primero en edificarse sobre el mar. Desde Pekín aseguran que el megaaeropuerto representará un avance considerable en la aviación y la ingeniería china debido a la mayor seguridad y eficiencia operativa que ofrecerá.

Se anticipa que esta obra atraerá nuevas inversiones, mejorará la conectividad global de la ciudad, fomentará el turismo y facilitará el comercio internacional. Además, resalta el compromiso del país con la innovación y el desarrollo sostenible en el ámbito de la infraestructura aeroportuaria.

¿En qué fase está la construcción del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan?

El portal South China Morning Post (SCMP) reportó que ya se han iniciado los trabajos de cementación profunda en áreas ganadas al mar. Estos avances son clave para cumplir con el plazo de finalización fijado para 2035. De acuerdo con el gobierno de Xi Jinping, el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan contará con 4 pistas de aterrizaje y una terminal de 900.000 metros cuadrados. Este complejo se proyecta como un punto neurálgico para el comercio con Japón y Corea del Sur.

A pesar de que los planes indican que la nueva instalación podrá manejar hasta un millón de toneladas de carga anuales y facilitará el flujo de mercancías, expertos en aviación como Li Hanming advirtieron en SCMP advirtieron en SCMP acerca de la fragilidad de estas infraestructuras ante terremotos o accidentes, ya que los puentes de conexión podrían dañarse y aislar la isla.

En este sentido, el Consejo Internacional de Aeropuertos destacó que el terreno recuperado debe ser capaz de soportar fenómenos climáticos extremos, como tifones y sismos.

