Presentador de TV. venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

El popular 'Chamo Noticias' daba el informe de tránsito desde su lugar de trabajo: la Panamericana Norte. | Foto: composición LR/ TikTok

El popular 'Chamo Noticias' daba el informe de tránsito desde su lugar de trabajo: la Panamericana Norte. | Foto: composición LR/ TikTok

Llegó a Perú en 2021 con la ilusión de continuar en el mundo de las comunicaciones, puesto que en su natal Venezuela era un conocido presentador de televisión. En suelo limeño tuvo que asumir distintos trabajos informales para poder sobrevivir y sostenerse económicamente.

Durante varios años, Yender Amaro —más conocido como ‘Chamo Noticias’— trabajó como vendedor ambulante en las calles de la capital peruana, enfrentando las dificultades propias del día a día. Con el tiempo, y buscando nuevas oportunidades, tomó la difícil decisión de mudarse a Estados Unidos como un migrante más, con la ilusión de alcanzar el tan anhelado sueño americano.

“No me da miedo comenzar desde cero”, afirma el popular ‘Chamo Noticias’

En un video publicado en TikTok, ‘Chamo Noticias’, compartió un nuevo capítulo de su vida como inmigrante. En tierras norteamericanas ahora labora como peón, en medio del intenso frío y abundante nieve. Según el extranjero, no le da miedo comenzar desde cero, así sea trabajando en construcción.

Lejos de pesarle empezar desde cero, Yender asegura que no teme al esfuerzo físico ni a los retos que implica adaptarse a un nuevo país. Cabe mencionar que Amaro supo salir adelante en el Perú vendiendo golosinas y helados en plena carretera. No obstante, su vocación lo persiguió y gracias al TikTok se convirtió en una de las figuras más conocidas y seguidas en la red social por las informaciones que brindaba a través de sus videos.

Como era de esperarse, sus seguidores en TikTok le dieron su apoyo y felicitaron por su esfuerzo en un país extranjero. “Haz tus noticias desde allá chamito. Bendiciones y saludos desde Perú”, “Chamo Noticias, el único heladero al que le quería comprar mientras estaba atorado en el tráfico de la Panamericana”, “Arriba Chamito, el que es chamba donde sea sale adelante”.

¿Quién es el Chamo Noticias, el joven extranjero que conquistó TikTok con sus reportes del tráfico?

Yender Amaro es un joven de solo 33 años de edad que en su natal Venezuela se dedicó a presentar programas de televisión. Viajó a Perú ante la crisis económica en su país debido a que su madre padecía de cáncer.

Apesar de las dificultades del mercado laboral, Yender aceptó el nuevo rumbo de su vida, pero nunca dejó de lado su pasión. Gracias al boom de las redes sociales, el joven venezolano aprovechó para abrirse una cuenta y registrar los pormenores que suceden en plena Panamericana Norte, vía donde trabaja como vendedor ambulante.