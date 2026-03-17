El joven narrador Pol Deportes dejó a más de uno con la boca abierta al revelar el adelanto del tráiler de 'Spider-Man: un nuevo día', protagonizado por Tom Holland. Cliver Huamán fue el primer seleccionado para dar a conocer al mundo las imágenes exclusivas de la nueva película de Marvel, como parte de una campaña donde creadores de contenido comparten fragmentos inéditos de la cinta.

Previo al anuncio, Holland presentó la dinámica no tradicional en la promoción de las películas de Marvel. El actor propuso una cadena donde fans de todas partes del mundo presentan pequeños extractos de la película del superhéroe arácnido. "Nadie puede hacerlo solo, ni siquiera Spider-Man", se lee en la publicación de Instagram.