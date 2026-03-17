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Pol Deportes entra al universo Marvel con 'Spider-Man: un nuevo día': joven narrador presentó el primer tráiler

Cliver Huamán fue el primer creador de contenido en compartir fragmentos inéditos de la película del superhéroe arácnido. La nueva película de Marvel tendrá su estreno mundial el 31 de julio de 2026.

Pol Deportes presentó el primer adelanto de la nueva película de Marvel Foto: Composición LR
Pol Deportes presentó el primer adelanto de la nueva película de Marvel Foto: Composición LR | Instagram

El joven narrador Pol Deportes dejó a más de uno con la boca abierta al revelar el adelanto del tráiler de 'Spider-Man: un nuevo día', protagonizado por Tom Holland. Cliver Huamán fue el primer seleccionado para dar a conocer al mundo las imágenes exclusivas de la nueva película de Marvel, como parte de una campaña donde creadores de contenido comparten fragmentos inéditos de la cinta.

Previo al anuncio, Holland presentó la dinámica no tradicional en la promoción de las películas de Marvel. El actor propuso una cadena donde fans de todas partes del mundo presentan pequeños extractos de la película del superhéroe arácnido. "Nadie puede hacerlo solo, ni siquiera Spider-Man", se lee en la publicación de Instagram.

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