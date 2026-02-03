HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

España afirma que "prohibirá el acceso a las redes sociales" a menores de 16 años por estar expuestos a violencia

El presidente de España, Pedro Sánchez, también indicó que modificará la legislación actual para responsabilizar directamente a los dueños de estas plataformas por los daños relacionados.

Pedro Sánchez dio el anuncio durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái el 3 de febrero de 2026.
Pedro Sánchez dio el anuncio durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái el 3 de febrero de 2026. | AFP | Fadel Senna

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció este martes 3 de febrero que su gestión prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años, debido a que estas representan un peligro significativo para ellos, ya que están expuestos tanto a "pornografía" como a "violencia".

En ese sentido, instó a los dueños de las plataformas a mejorar su sistema de verificación de edad. "No solo casillas de verificación", afirmó.

DELIA ESPINOZA HABLA DE JERÍ, TOMÁS ALADINO GÁLVEZ Y EL CONGRESO|LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

España sin redes sociales para menores

"España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años... Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos... adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia", enfatizó el presidente español este martes en Dubái.

"Ya no lo aceptaremos más", sentenció Sánchez, indicando que estas plataformas deberían mejorar su sistema de seguridad y verificación. "Deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen", agregó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo indicó que cambiará las leyes españolas para que estos ejecutivos "sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web". "Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio", puntualizó.

Un paquete de cinco medidas concretas

De acuerdo con Sánchez, esta medida, que se cocina desde noviembre, es parte de un paquete de cinco propuestas que se aprobarán "a partir de la semana que viene" y entrarían en vigor inmediato, a pesar de no contar con el respaldo suficiente desde el Legislativo.

De aprobarse, España acompañaría a Australia, que puso en vigor una prohibición similar en diciembre de 2025. A ello, diversos países y regiones comenzaron a llevar al legislativo propuestas de esta índole, como Francia, Portugal, Florida (EE. UU.), entre otros.

