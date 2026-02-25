HOYSuscripcion LR Focus

Huaicos en Arequipa: ¿y el gabinete Balcázar? y Wolfgang en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela cercano a Maduro, renuncia bajo el mandato de Delcy Rodríguez

La renuncia se produce tras la aprobación de la ley de amnistía, que busca conciliación, aunque Saab había rechazado informes sobre derechos humanos en el pasado y criticado la oposición a su gestión.

Durante su tiempo en la Fiscalía, Saab intervino en debates de seguridad y política internacional, defendiendo la postura Nicolás Maduro. Foto: Composición LR/AFP.
Durante su tiempo en la Fiscalía, Saab intervino en debates de seguridad y política internacional, defendiendo la postura Nicolás Maduro. Foto: Composición LR/AFP.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela y figura cercana al exdictador Nicolás Maduro, renunció, junto al defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, a su cargo en medio de las medidas conciliadoras que viene realizando la encargada Delcy Rodríguez. La decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

El político chavista aprovechó para dar a conocer que en la actual gestión no cuenta con vicefiscal en el Ministerio Público para que asuma el puesto de forma temporal en lo que se activa el proceso de selección por parte de la Asamblea Nacional. Ante este panorama, indicó que se elegirá un "encargado" mientras inicia el Comité de Postulaciones.

La acción de Saab se da en medio de la aprobación de la ley de amnistía, movimiento político que es tomado en el ámbito internacional como una búsqueda de conciliación con la ciudadanía, en especial con las familias afectadas directamente por la opresión del régimen.

PUEDES VER: Trump reivindica operación contra Maduro y presume logros de seguridad en Estados Unidos ante el Congreso

En contra de las medidas de la conciliación

Cabe indicar que el exoperador de Maduro rechazó en el pasado los informes de derechos humanos que señalaban la existencia de presos políticos dentro de Venezuela, indicando que estos solo eran "prisioneros", sin ninguna otra "etiqueta". "Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”, aseguró.

No obstante, había tomado una opción más conciliadora tras la aprobación de la amnistía, esto al asegurar que "cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos".

Continúan los cambios dentro del chavismo

La oposición y la comunidad internacional habían sido fuertes críticos de la permanencia de Saab y Ruiz dentro del actual mandato de transición tras la captura de Maduro. En más de una oportunidad, informes y declaraciones públicas pusieron en duda la autonomía de la Fiscalía y la Defensoría ante la posición que estos entes tuvieron durante la persecución de líderes opositores.

En el caso puntual del ahora exfiscal general, se le recuerda por sus intervenciones en debates de seguridad y política internacional en defensa del exdictador ante las denuncias de violencia y atacando a gobiernos extranjeros.

