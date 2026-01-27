HOYSuscripcion LR Focus

Científicos españoles avanzan en una terapia esperanzadora para eliminar completamente el cáncer de páncreas

Los fármacos utilizados atacan el oncogén KRAS y bloquean las proteínas EGFR y STAT3, lo que permitió eliminar completamente los tumores sin efectos secundarios duraderos en los modelos experimentales. Este hito abre nuevas oportunidades en la investigación oncológica.

España avanza en la lucha contra el cáncer de pancreas.
España avanza en la lucha contra el cáncer de pancreas.

Un equipo de científicos españoles, liderado por Mariano Barbacid, director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado un avance histórico en el tratamiento del cáncer de páncreas. Utilizando una combinación de tres fármacos, han conseguido eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales, sin efectos secundarios y con resultados duraderos. Este avance representa una de las mejores noticias en el tratamiento de uno de los tumores más letales.

El cáncer de páncreas, caracterizado por su alta mortalidad y diagnóstico tardío, ha sido tradicionalmente muy difícil de tratar. Sin embargo, los resultados obtenidos en modelos animales demuestran que esta nueva terapia podría abrir nuevas puertas para los pacientes, ofreciendo una esperanza real de cura.

Combinación de tres fármacos para eliminar tumores de páncreas

El equipo de Barbacid ha utilizado una combinación de tres fármacos para atacar el cáncer de páncreas en modelos experimentales. El primer fármaco se dirige a KRAS, el oncogén clave en el desarrollo de este cáncer. Los otros dos fármacos están diseñados para bloquear las proteínas EGFR y STAT3, que juegan un papel fundamental en la proliferación celular tumoral.

Los resultados fueron sorprendentes: los tumores desaparecieron completamente en los ratones y, después de más de 200 días sin tratamiento, los animales permanecieron libres de la enfermedad sin mostrar toxicidad. Este resultado marca un avance significativo, pues demuestra la efectividad de una estrategia combinada frente a uno de los cánceres más agresivos.

El cáncer de páncreas: un tumor mortal con baja supervivencia

El adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) es el tipo más común de cáncer pancreático, con una tasa de supervivencia extremadamente baja. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), solo entre el 8-10% de los pacientes sobreviven cinco años después del diagnóstico. En España, se diagnostican más de 10.000 casos de cáncer de páncreas anualmente, y la cifra sigue aumentando.

Este avance en la investigación abre nuevas posibilidades para tratar esta enfermedad, que históricamente ha sido de mal pronóstico. El hecho de que los tumores desaparezcan por completo en modelos animales sin efectos secundarios es un hito en el tratamiento de este cáncer tan agresivo.

Cristina Domínguez: un testimonio de esperanza y urgencia

Durante la presentación de los resultados, la soprano Cristina Domínguez, quien fue diagnosticada con cáncer de páncreas en 2015, destacó la importancia de invertir en investigación. "A los pacientes no nos sobra el tiempo. Cada avance científico significa más días, más vida y más futuro", subrayó Domínguez, quien también expresó que la investigación en oncología es una urgencia vital.

La intervención de Cristina refleja la urgencia de continuar avanzando en tratamientos innovadores que ofrezcan esperanza a los pacientes con cáncer. Su testimonio resalta lo crucial que es el apoyo a la investigación para mejorar las opciones terapéuticas.

Próximos pasos: ensayos clínicos y nuevas oportunidades

El siguiente paso en esta investigación será iniciar un ensayo clínico en humanos. Para ello, se necesitará financiación adecuada y avanzar en los procesos regulatorios. Los investigadores prevén que el inhibidor KRAS podría ser probado en ciertos pacientes en 2026 o 2027. Además, los degradadores de STAT3 están siendo evaluados para otros tipos de cáncer, como la leucemia mielógena aguda.

Este avance representa un punto de inflexión en el tratamiento del cáncer de páncreas, ya que, por primera vez, se ha logrado una cura completa en modelos experimentales con baja toxicidad y alta durabilidad, lo que abre nuevas posibilidades para su aplicación clínica.

