Mundo

España registra tercer accidente ferroviario tras el choque de un tren con una grúa: se reportó 4 heridos

En otro incidente, el hallazgo de dos cuerpos tras un choque de trenes en Córdoba eleva a 45 las víctimas mortales. Este es el accidente ferroviario más grave en España desde 2013.

Las primeras alertas sobre el siniestro llegaron poco después del mediodía en España. Foto: Composición LR.
Las primeras alertas sobre el siniestro llegaron poco después del mediodía en España. Foto: Composición LR.

Un tren de cercanías colisionó con una grúa el jueves en el sureste de España, específicamente cerca de Cartagena, en la región de Murcia, lo que dejó como saldo cuatro personas heridas de gravedad leve. Este incidente, que se produce en el contexto de una serie de accidentes ferroviarios, marca el tercer choque en el país en menos de una semana, generando preocupación entre las autoridades.

Según informaron los responsables del operativo, el tren no sufrió el vuelco ni el descarrilamiento, aunque la colisión causó ciertos daños materiales. Las primeras alertas sobre el siniestro llegaron poco después del mediodía, lo que permitió a los equipos de emergencia intervenir rápidamente en el lugar del accidente. Las autoridades continúan evaluando las circunstancias exactas del choque.

España de luto por accidentes ferroviarios

El hallazgo de dos nuevos cuerpos entre los restos de los trenes que colisionaron el domingo en el sur de España elevó a 45 el número definitivo de víctimas mortales, según confirmaron las autoridades este jueves. Los cadáveres fueron encontrados en uno de los vagones siniestrados, y se considera que estos podrían ser los dos últimos desaparecidos.

Un portavoz del servicio de emergencias de Andalucía indicó a la agencia AFP que en teoría, estos dos cuerpos corresponden a las personas aún no localizadas en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Este suceso marca la tragedia ferroviaria más grave en España desde 2013, cuando un descarrilamiento en Santiago de Compostela dejó 80 muertos.

El accidente involucró a dos trenes de pasajeros. El tren de cercanías operado por la compañía italiana Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, sufrió un descarrilamiento cerca de Adamuz, bloqueando la vía contigua. En ese momento, un tren de la compañía pública Renfe, que viajaba en sentido contrario de Madrid a Huelva, impactó contra los vagones accidentados.

