Esta iniciativa, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, busca otorgar seguridad jurídica y derechos fundamentales a migrantes que ya residen en España. | Composición LR/AFP/EP

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el martes 27 de enero el comienzo de los trámites de la regularización masiva para más de medio millón de inmigrantes en situación irregular en España. Esta iniciativa, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, busca otorgar seguridad jurídica y derechos fundamentales a migrantes que ya residen en el país. Según la secretaria política de Podemos, Irene Montero, la medida se tramitará mediante un Real Decreto en el Consejo de Ministros, lo que agiliza su aplicación al evitar la convalidación parlamentaria.

La medida beneficia a unas 500.000 personas con residencia previa a finales de 2025 y que acrediten al menos cinco meses de estancia. Los solicitantes podrán utilizar pruebas como el empadronamiento o contratos laborales para obtener una autorización de residencia provisional y acceso a la asistencia sanitaria. De acuerdo con la Agencia EFE, este proceso permite la transición hacia una residencia permanente tras un año, lo cual refuerza una política migratoria basada en la integración y los valores humanitarios del Ejecutivo.

Objetivos de la regularización masiva de inmigrantes en España

Esta regularización tiene como meta principal la integración de las personas migrantes en España para garantizar su acceso a derechos fundamentales y fortalecer la cohesión social. La medida protege a este colectivo frente a la explotación laboral y la precariedad, al tiempo que asegura servicios públicos esenciales como salud y educación. Según informes de Europa Press, esta política basada en derechos humanos impulsa la estabilidad y el desarrollo económico nacional mediante un marco de justicia social.

El plan genera un impacto directo en el mercado laboral, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción. Al formalizar el estatus administrativo, el Gobierno combate la economía sumergida y fomenta un entorno de trabajo ordenado y justo. Fuentes del Ministerio de Trabajo citadas por El País indican que el proceso aporta seguridad jurídica, lo cual facilita la contratación formal de miles de trabajadores y elimina su exclusión del sistema laboral regulado.

¿Cómo inició el plan español y por qué se aplazó durante 20 años?

La propuesta de regularización extraordinaria surgió ante una intensa presión social y política por el reconocimiento de los derechos de los migrantes en España. El proyecto se fundamenta en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recolectó más de 700.000 firmas y llegó al Congreso de los Diputados en 2022. Pese al apoyo inicial de la mayoría parlamentaria, la falta de consenso con sectores como Vox frenó su avance hasta que el acuerdo entre el PSOE y Podemos desbloqueó el trámite del Real Decreto.

La concreción de la medida sufrió postergaciones constantes por motivos económicos y desacuerdos ideológicos entre los sucesivos gobiernos. Si bien en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se ejecutaron regularizaciones masivas para 600.000 personas, las administraciones de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez enfrentaron bloqueos internos. Según reportes de El País, la gestión migratoria representó un punto de fricción crítico dentro de la coalición gubernamental, acentuado por la reticencia de partidos como Junts.

Este estancamiento de dos décadas responde también al endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea. A diferencia de los procesos efectuados bajo los mandatos de Felipe González y José María Aznar, el contexto actual demanda un enfoque volcado hacia la integración y los derechos humanos. De acuerdo con el Instituto Elcano, la medida llega en un punto de inflexión donde la exclusión social de los migrantes irregulares escala como una prioridad en la agenda nacional e internacional.