Este dispositivo en un tubo cilíndrico sumergido que cuelga de un eje y oscila mediante la interacción con corrientes de agua. | Ilustración con IA/ChatGPT

Un equipo de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en Tarragona diseñó un péndulo experimental que transforma la energía de las corrientes oceánicas en electricidad. Este sistema utiliza el principio de vibraciones inducidas por vórtices (VIV) bajo la dirección del investigador español Francisco Huera. Los resultados de este trabajo aparecen en la revista Journal of Fluids and Structures como una propuesta innovadora en el sector energético.

El proyecto surge ante la dificultad técnica y los altos costos de mantenimiento de las turbinas marinas tradicionales. A diferencia de las tecnologías de flujo axial o cruzado, este modelo ofrece una infraestructura más simple y sostenible para la explotación de recursos marítimos. Esta alternativa técnica facilita la captura de energía constante con un menor impacto económico y operativo.

¿Qué es este péndulo y cómo está construido?

El dispositivo de Huera consiste en un tubo cilíndrico sumergido que cuelga de un eje y oscila mediante la interacción con corrientes de agua. Este sistema prescinde de palas o rotores típicos de las turbinas tradicionales, pues utiliza el movimiento pendular del cilindro como motor principal para la generación de energía.

Las pruebas de la estructura tuvieron lugar en el canal hidráulico del Laboratorio de Interacción Fluido-Estructura de la URV. En este diseño, solo el cilindro permanece expuesto al flujo, mientras que el eje, la transmisión y el generador operan fuera del agua para evitar la corrosión y el crecimiento de organismos marinos.

¿Cómo funciona y cómo es el mantenimiento?

El funcionamiento de esta tecnología se basa en la vibración inducida por vórtice. Cuando el agua fluye alrededor de un cuerpo cilíndrico, genera fuerzas periódicas que provocan oscilaciones en la estructura. Este fenómeno físico, habitualmente problemático en la ingeniería naval, se aprovecha aquí de forma estratégica para la captura de energía renovable.

La corriente activa el movimiento del cilindro y transmite esta energía rotatoria hacia un sistema de conversión mediante un eje. El dispositivo incorpora un generador y un freno electromagnético para la gestión de la potencia. Estos componentes permiten la medición precisa de la fuerza mecánica y el análisis de su transformación final en electricidad útil.

El diseño prioriza la facilidad en las tareas de mantenimiento al ubicar las piezas sensibles fuera del agua. Esta disposición protege los mecanismos del ambiente marino agresivo y simplifica las inspecciones técnicas. Como resultado, el sistema reduce los costes operativos y los riesgos vinculados a las maniobras submarinas complejas.

Pruebas y aplicaciones potenciales: ¿para qué más podría usarse?

Los ensayos de laboratorio con el modelo a escala demuestran que el sistema alcanza coeficientes de potencia cercanos al 15%. Aunque esta cifra es menor frente al 25% o 35% de las turbinas convencionales, representa una eficiencia alta para la tecnología de vibraciones inducidas por vórtices. Estos resultados validan la capacidad del dispositivo para la extracción de energía en condiciones controladas.

La simplicidad del diseño facilita su uso en corrientes costeras, ríos y canales artificiales donde el mantenimiento de turbinas submarinas resulta inviable. Este principio mecánico posee un alto potencial de adaptación a diversos fluidos en movimiento. Gracias a esta versatilidad, la tecnología proyecta aplicaciones útiles más allá del entorno estrictamente marino.

A pesar de la falta de un diseño comercial o una evaluación económica completa, la investigación establece los fundamentos para la optimización energética. Los estudios futuros se centrarán en la coordinación de múltiples unidades para elevar la producción por área. Este avance permitirá determinar la viabilidad del sistema en proyectos de mayor escala y rendimiento.