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Directivo de Cienciano descartó fichaje de Miguel Trauco por pedir astronómico sueldo: "No se paga en el mercado peruano"

El directivo de Cienciano, Guido Gallego, afirmó que no hay negociaciones con Trauco y calificó su solicitud como especulaciones económicas que no se ajustan a la realidad de la Liga 1.

Miguel Trauco tampoco irá a Cienciano por el elevando monto que pide. Foto: Lr/En la cancha
Miguel Trauco tampoco irá a Cienciano por el elevando monto que pide. Foto: Lr/En la cancha

La directiva de Cienciano descartó el fichaje de Miguel Trauco por pedir astronómico sueldo para jugar en Liga 1. En una entrevista con Radio Metropolitana del Cusco, Guido Gallego, directivo de Cienciano, desmintió cualquier posible negociación con el jugador de 33 años. El lateral, implicado en un polémico caso, pretende ganar un exorbitante monto.

Después de su partida de Alianza Lima, Trauco ha sido relacionado con varios clubes peruanos, incluyendo a Sport Boys y Cienciano. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas instituciones ha mostrado interés en incorporar al jugador, rechazando así la posibilidad de sumarlo a sus plantillas.

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¿Qué dijo el directivo de Cienciano sobre el posible fichaje de Miguel Trauco?

Gallego expresó que la cifra de hasta US$60.000 es exorbitante y no corresponde a los estándares del mercado futbolístico peruano. “Son simplemente especulaciones y todo gira alrededor de lo económico. Con eso te he respondido todo, no hay nada concreto con Miguel Trauco”.

“No es que no tengamos plata, pero no se puede pagar a un jugador una cantidad astronómica que no se paga en el mercado peruano. ¿60.000 dólares? Por ahí, así que mejor que estemos con lo que tenemos”, sentenció Guido Gallego.

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Justicia argentina archiva caso contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Según se lee en la nota del diario, el fallo judicial ocurrió porque se produjo en Uruguay y no en Argentina. "La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país", explica Olé. Sin embargo, la Fiscalía continuó con diversas diligencias probatorias para evitar la pérdida de evidencia, considerando la gravedad del caso.


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