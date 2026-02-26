ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

El Ejecutivo busca concentrar en una sola institución especializada la gestión de las pensiones. | Foto: composición LR

El proceso para trasladar el pago y la administración de las pensiones del régimen del Decreto Ley N.º 20530 a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya cuenta con fechas definidas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció un calendario que marca cada etapa del procedimiento, el cual se ejecutará de manera gradual durante el año fiscal 2026 y permitirá que la ONP asuma esta función desde junio.

De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha máxima para comunicar el inicio del proceso a todas las entidades involucradas es este 27 de febrero de 2026. Posteriormente, cada entidad deberá remitir a la ONP la información completa de sus pensionistas hasta el 20 de marzo de 2026, conforme a los requerimientos técnicos establecidos para asegurar un traslado ordenado.

Según el MEF, el mes en que la ONP comenzará a realizar directamente el pago de las pensiones será junio de 2026. Foto: Andina

En paralelo, las acciones vinculadas al aspecto presupuestal también cuentan con plazos específicos. Las entidades tendrán como límite el 3 de abril de 2026 para enviar al MEF el Pedido de Suministro (PDS) correspondiente a la transferencia de recursos, documento indispensable para que la ONP pueda efectuar el pago de las pensiones.

El siguiente hito del proceso será la publicación del decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos económicos, prevista como fecha máxima el 18 de mayo de 2026. Con este paso, quedará habilitado el marco legal y financiero para que la ONP asuma plenamente la responsabilidad del pago a los pensionistas del régimen 20530.

Transferencia de pensiones a la ONP

Según lo dispuesto por el MEF, el mes en que la ONP comenzará a realizar directamente el pago de las pensiones será junio de 2026. A partir de ese momento, la entidad no solo se encargará de los depósitos mensuales, sino también de la administración integral del régimen, incluidas las contingencias y los procesos judiciales asociados.

El cronograma se desarrollará por fases, algunas de las cuales podrán ejecutarse de manera simultánea y no necesariamente en un orden rígido. En la Fase I, se priorizarán las acciones de coordinación entre las entidades y la remisión de información de los pensionistas a la ONP, con el objetivo de evitar retrasos o inconsistencias en la transición.

ONP asumirá el pago de jubilados del Decreto Ley 20530 desde junio

Con este proceso, el Ejecutivo busca concentrar en una sola institución especializada la gestión de las pensiones del Decreto Ley N.º 20530, un régimen que hasta ahora era administrado por diversas entidades públicas. La medida apunta a mejorar el control, la eficiencia operativa y la transparencia en el manejo de los recursos destinados a los jubilados.