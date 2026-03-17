Edith Pariona Valer jura en reemplazo de Hary Yzarra como ministra de la Mujer | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia

Edith Pariona Valer jura en reemplazo de Hary Yzarra como ministra de la Mujer | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia

Edith Pariona Valer juró como nueva titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Hary Yzarra, durante una ceremonia encabezada por el presidente José María Balcázar. El cambio se da tras la renuncia de Denisse Miralles como presidenta del consejo de ministros, lo que obligó que se recomponga todo el gabinete.

Cabe resaltar que Denisse Miralles tenía previsto solicitar el voto de confianza al Congreso de la República este miércoles 18; sin embargo, presentó de manera sorpresiva su carta de renuncia, pese a que días antes había asegurado que no había conversado con el presidente José María Balcázar sobre un eventual reemplazo.

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Edith Pariona Valer es licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional de Cajamarca y cuenta con una maestría en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Señor de Sipán. En 2022, fue reconocida por el Congreso de la República con una distinción honorífica en el marco del Día Internacional de la Enfermería.