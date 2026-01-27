Ecuador denuncia intento de allanamiento a uno de sus consulados en EE. UU. por parte de ICE

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador rechazó el intento de agentes de ICE de ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis. | Composición LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, este martes 27 de enero de 2026, emitió un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde el Gobierno de Daniel Noboa manifestó su rechazo tajante ante el intento de unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis, ciudad ubicada en Minnesota, al noreste de Estados Unidos.

El pronunciamiento de la Cancillería ecuatoriana se da luego de que se viralizara un video a través de redes sociales, donde se ven a al menos dos oficiales con el rostro cubierto, uno que buscaba forzar su ingreso al recinto diplomático, mientras otro se mantenía a pocos metros detrás de él. "Esto es un consulado, tú no puedes ingresar aquí", exclamó uno de los funcionarios que bloqueó el paso del cuerpo migratorio.

Ecuador condena intento de incursión de ICE en consulado

Alrededor de las 11.00 a. m., hora local, de este martes, la cónsul de Ecuador en Minneapolis, Helena del Carmen Yánez Loza, reportó un altercado con un agente de ICE, que intentó ingresar a la fuerza a la casa diplomática a través de lo que parece ser su puerta trasera, en un contexto de alta tensión debido a las protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump y tras el asesinato a tiros de dos manifestantes, que eran ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes de inmigración en esta ciudad de Minnesota durante enero de 2026.

"De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana", se lee en el comunicado emitido por la Cancillería de Ecuador.

Asimismo, se informó que Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana, presentó ante la Embajada de EE. UU. en el país costero "una nota de protesta", cuya finalidad es que los "actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos".

Comunicado de la Cancillería de Ecuador sobre el altercado con ICE, en Minnesota.

Relaciones bilaterales y detención de ecuatorianos en EE. UU.

La relación entre Ecuador y Estados Unidos es bipolar. Por un lado, tenemos al Gobierno de Daniel Noboa y a su cartera de ministros llamando a un fortalecimiento de relaciones entre ambos países; sin embargo, por el lado humano, abundan las posturas con respecto a sus connacionales, que constantemente son perseguidos y atrapados por los agentes de inmigración en el país norteamericano.

Según reportes federales, EE. UU. cerró 2025 con 9.351 ecuatorianos deportados, de los cuales el 4% son niños; mientras que, a la fecha, según Luis Espinosa, cónsul de Ecuador en Houston, citado por Ecuavisa, ya se cuenta con alrededor de 3.300 personas con esta nacionalidad que se encuentran detenidas y en proceso de expulsión. El caso que más resonó con respecto a este tema es la detención del pequeño Liam Conejo, un niño de 5 años, hijo de un padre ecuatoriano que fue detenido por ICE, de los cuales el Gobierno de Noboa ha solicitado más información.

El pasado 25 de enero, la Cancillería de Ecuador anunció que consolidó con Washington un "diálogo político y de seguridad bilateral", reafirmando el papel del Gobierno como un "socio estratégico en la región".

Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no ha realizado un pronunciamiento público y directo sobre el caso del intento de incursión de ICE en uno de sus consulados. En abril de 2024, Ecuador ingresó a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, lo cual le costó la ruptura de sus relaciones diplomáticas con este país y es considerado como el antecedente más cercano que involucra al país andino.