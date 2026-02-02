La ventaja competitiva de este país latinoamericano se consolida gracias al valor total de sus envíos internacionales de bananos. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

La ventaja competitiva de este país latinoamericano se consolida gracias al valor total de sus envíos internacionales de bananos. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Un pequeño país se posiciona como el líder indiscutible en la exportación de banano tanto en América Latina como a nivel global, con cifras que superan a competidores como Perú y Brasil. Los registros de comercio internacional ratifican que esta nación es la principal proveedora por valor exportado, lo cual reafirma la importancia estratégica de la fruta en el mercado alimentario mundial frente a otros actores de la región.

La demanda del producto muestra una solidez notable en potencias como Estados Unidos y China, mercados que destacan entre los mayores importadores del mundo. Según la FAO, el intercambio comercial de este fruto conserva volúmenes altos y una estabilidad constante, aun cuando existen amenazas latentes por factores climáticos y riesgos sanitarios en las zonas de producción.

¿Cuál es el país de América Latina que lidera la exportación de bananos superando a Perú y Brasil?

Ecuador lidera el mercado regional y global de exportaciones de la partida "bananas, incluidos plátanos, frescos o secos", según el World Integrated Trade Solution (WITS). Su ventaja competitiva frente a otros productores latinoamericanos se consolida gracias al valor total de sus envíos internacionales. Esta hegemonía posiciona al país como el principal referente del sector a nivel mundial.

El éxito ecuatoriano se fundamenta en una estructura exportadora madura que integra cadenas logísticas eficientes y una alta estandarización para diversos destinos. Solo en 2024, el sector alcanzó un volumen de 6,3 millones de toneladas y un valor aproximado de US$3,76 mil millones. Estas cifras reflejan la enorme escala del negocio y su capacidad de abastecimiento constante.

En 2024, Ecuador logró un valor aproximado de US$3,76 mil millones en bananos exportados.



La exportación de bananos de Ecuador y sus destinos, aparte de China y EE.UU.

Durante 2025, el sector bananero mantuvo una tendencia positiva. ACORBANEC reportó la exportación de 345,19 millones de cajas entre enero y noviembre, cifra que representó un incremento interanual del 3,27%. Este resultado confirmó una expansión constante en los volúmenes de venta hacia el exterior.

La Unión Europea y Rusia se consolidaron como los destinos principales con participaciones del 30,7% y 20,3%, respectivamente. Junto a China y EE.UU., estos mercados lideraron las compras de la fruta ecuatoriana. Los reportes estadísticos sectoriales también resaltaron el dinamismo comercial del bloque de Medio Oriente en este periodo.

Estas fueron las principales frutas exportadas a EE.UU.



Para el ciclo de 2026, la estrategia oficial busca la protección de la cadena productiva ante la volatilidad económica. El Ministerio de Agricultura estableció el precio mínimo de sustentación en US$7,50 por caja. Esta medida regulatoria pretende el ordenamiento del mercado interno y la estabilidad de la oferta exportable durante el año.

¿Cuál es el país de América Latina que más bananos produce?

Brasil destaca como el principal productor de banano en el continente americano debido a la vasta extensión de su agricultura y la demanda de su mercado interno. Según las series estadísticas de la FAO, este país mantiene volúmenes anuales tan elevados que se posiciona de forma recurrente entre los líderes de la industria bananera a escala global.

La distinción fundamental frente a Ecuador radica en el destino final de la cosecha, pues los brasileños priorizan el consumo doméstico en lugar del comercio exterior. Por esta razón, su relevancia en los rankings mundiales de exportación es menor, a pesar de que su capacidad productiva supera a la de otros actores regionales orientados al mercado internacional.

Los países que lideraron la producción de plátano o bananas en América Latina.



Perú, el líder de los bananos orgánicos en la región

Perú ha consolidado un prestigio internacional gracias a su enfoque en el banano orgánico, un sector impulsado principalmente por pequeños productores y cooperativas del norte del país. De acuerdo con datos de la FAO sobre el valle del Chira, la práctica totalidad de la exportación peruana pertenece a esta categoría, lo cual representa una ventaja competitiva frente a la oferta convencional que predomina en el mercado global.

Esta especialización facilita la inserción de Perú en cadenas de valor que exigen certificaciones y modelos de comercio justo. Gracias a estos estándares, el país mantiene vínculos comerciales sólidos con clientes europeos y otros destinos que valoran la sostenibilidad, lo cual asegura el pago de primas por el cumplimiento de criterios sociales y ambientales.

Los 10 países que más exportan bananos en el mundo

A nivel global, según World Integrated Trade Solution (WITS), los mayores exportadores por valor están encabezados por Ecuador, seguidos por potencias exportadoras de Asia y Centroamérica, además de reexportadores europeos.