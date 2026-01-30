HOYSuscripcion LR Focus

El país de América Latina que buscaría el ingreso sin visa a Estados Unidos en los próximos 2 años: no es de Sudamérica

El presidente de ese país latinoamericano subrayó que esta iniciativa no incluye otros acuerdos. La propuesta es clave en la agenda bilateral, considerando el contexto migratorio actual.

Autoridades de ese país latinoamericano y funcionarios estadounidenses, bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, entablaron diálogos para evaluar esta posibilidad.
Autoridades de ese país latinoamericano y funcionarios estadounidenses, bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, entablaron diálogos para evaluar esta posibilidad.

Un país de América Latina impulsa gestiones diplomáticas para lograr que sus ciudadanos ingresen a Estados Unidos sin visa en un plazo de dos años. El actual gobierno presentó la solicitud formal ante Washington, donde las autoridades estadounidenses evalúan actualmente la propuesta bajo criterios de seguridad y movilidad internacional.

Su presidente José Raúl Mulino aclaró que esta iniciativa no incluye acuerdos paralelos de otra índole. La petición destaca en la agenda bilateral debido al contexto migratorio actual y la transición hacia la próxima administración en EE.UU., factores clave para la relevancia política de este proceso.

lr.pe

¿Cuál es el país latinoamericano que busca la exención de visa de EE.UU.?

Panamá busca su ingreso al programa de exención de visa (Visa Waiver Program, VWP) de Estados Unidos. Autoridades panameñas y funcionarios estadounidenses, bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, entablaron diálogos para evaluar esta posibilidad. El reconocimiento de esta iniciativa marca un punto de partida clave en la relación diplomática entre ambas naciones.

La inclusión formal requiere el cumplimiento de requisitos técnicos estrictos del Gobierno estadounidense. Los criterios incluyen tasas de rechazo de visas menores al 4%, altos estándares de seguridad migratoria y cooperación en control fronterizo. El Gobierno panameño afirma que sus indicadores actuales están cerca de alcanzar los niveles exigidos para calificar como candidato.

El proceso final conlleva una evaluación del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. Este análisis abarca la seguridad de los pasaportes electrónicos y mecanismos de inteligencia compartida. Debido a la complejidad técnica y los acuerdos de confianza bilateral necesarios, el procedimiento dura habitualmente entre uno y dos años.

lr.pe

¿Por qué Panamá cree que merece la exención de visas a EE.UU.?

Panamá sostiene que cumple las condiciones técnicas para integrar el Programa de Exención de Visas (VWP). El argumento principal del Gobierno panameño reside en su bajo índice de rechazo de solicitudes de visa estadounidense, indicador que refleja una migración ordenada y confiable hacia Estados Unidos.

Como socio estratégico y "país amigo", la nación resalta la relevancia de sus vínculos históricos, económicos y de seguridad con Washington. Las autoridades panameñas afirman que la eliminación del requisito de visa potenciará la cooperación en logística y comercio, además de consolidar la relación diplomática entre ambos estados.

lr.pe

El único país de América Latina exento de visa a EE.UU. actualmente

Chile destaca como el único país de América Latina dentro del Programa de Exención de Visa (VWP) de Estados Unidos. Bajo este beneficio vigente desde 2014, los ciudadanos chilenos acceden a viajes por turismo o negocios por un máximo de 90 días sin una visa tradicional, mediante el sistema ESTA.

La permanencia en este programa responde al cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y cooperación migratoria. El gobierno chileno garantiza el uso de pasaportes electrónicos y bajos índices de inmigración irregular, factores que aseguran su posición privilegiada frente a las autoridades estadounidenses.

lr.pe

Países de América Latina a los que EE.UU. congela tramitación de visas de inmigrantes

En paralelo a los esfuerzos para ampliar el acceso sin visa, Estados Unidos anunció una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos varios del continente americano.

  • Brasil
  • Colombia
  • Cuba
  • Guatemala
  • Haití
  • Nicaragua
  • Uruguay
  • Belice
  • Antigua y Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Dominica
  • Granada
  • Jamaica
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
